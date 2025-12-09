timelesz、“武者修行の旅”で目の当たりにしたもの「timelesz project -REAL-」VOL1ティザー映像解禁
【モデルプレス＝2025/12/09】Netflixでは、timeleszが出演する「timelesz project -REAL-」のVOL1を2026年1月9日より（全4話）、VOL2を2月15日より（全6話）世界独占配信。この度、VOL1のティザー映像が解禁された。
【写真】timelesz新メンバー、候補者時代の貴重な姿
映像の冒頭で菊池風磨は、「ここから“timelesz”というグループをどれだけチョイスしてもらえるか。本当のオーディションが始まった」と語り、その言葉には本シリーズで描かれるtimeleszの挑戦と覚悟が凝縮されている。VOL1は全4話。最終審査直後から8人体制となって初めて挑むアリーナツアーの裏側に完全密着。そして、年末のドーム公演を見据えたさらなるスキルアップのため、メンバーは自ら課題を掲げ“武者修行の旅”へと出発。その旅の第1弾として、松島聡・橋本将生・猪俣周杜は日本を飛び出し、ロサンゼルスでのダンス修行を敢行。そこで彼らが目の当たりにしたものとは。
さらに、本編配信に先駆けて12月17日に発売される「timelesz project -AUDITION- Special Edition『軌跡』」では、8人体制に至るオーディションの未公開映像を、メンバー自身の振り返りによるヴィジュアルコメンタリーとともに収録。審査を行うメンバーとして、候補生として、オーディション当時の苦悩や葛藤を知ることで、現在の挑戦に込められた想いがより深く伝わる内容となっている。（modelpress編集部）
・VOL1：2026年1月9日 全4話
・VOL2：2026年2月15日 全6話
・発売日：12月17日
・Blu-ray／DVD
※本編の収録内容は初回限定盤・通常盤、共通
