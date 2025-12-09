柏木由紀「もう一生会わないかも」と言われたAKB48の先輩との再会ショットが話題「永久保存版」「貴重すぎる」
【モデルプレス＝2025/12/09】元AKB48の柏木由紀が9日、自身のInstagramを更新。先輩との2ショットを公開し、話題を集めている。
【写真】柏木由紀「もう一生会わないかも」と言われた神7メンバー
12月7日に日本武道館で開催されたAKB48の20周年記念コンサート『AKB48 20th Year Live Tour 2025 in 日本武道館 〜あの頃、青春でした。これから、青春です〜 20周年記念コンサート Part3』に出演した柏木。投稿では、「いまだに武道館コンサートの余韻が抜けないのは私だけでしょうか」と振り返り、オフショットの数々を投稿した。
また、「こんなこともうないかもしれないと思って勇気を出して優子ちゃんと撮ってもらいました！！」と同ライブに出演した大島優子との写真も公開。「『もう一生会わないかもしれないしね』と言われて年末にも会えるからそんなことないのにその一言からめっちゃ優子ちゃんを浴びた感じがして嬉しかったです！！なんでもエモく感じる病！！」と大島からの言葉を明かし、思い出を振り返っていた。
柏木と大島は、大みそか恒例の「第76回NHK紅白歌合戦」（12月31日午後7時20分〜11時45分）にAKB48の卒業メンバーとして出演することが明らかとなっている。
ほかにも、宮澤佐江や高橋みなみ、松井珠理奈、峯岸みなみ、北原里英などのお馴染みのOGとの写真も投稿。さらに、柏木の代表曲「てもでもの涙」のオリジナルメンバーでもある佐伯美香との2ショットや、チームBの代表曲である「初日」の衣装で撮影したカットも公開し、ファンを沸かせていた。
この投稿にファンからは「永久保存版です」「貴重すぎる写真ありがとう」「また2ショット見せてね！」「すべての写真がエモすぎる」と反響が寄せられている。（modelpress編集部）
