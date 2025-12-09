板野友美、AKB48現役メンバーの“推し”告白 衣装姿の2ショットに「推しに推される世界線すごい」「姉妹みたい」と反響
【モデルプレス＝2025/12/09】元AKB48でタレントの板野友美が12月8日、自身のX（旧Twitter）を更新。AKB48現役メンバーの“推し”を明かした。
【写真】元AKB神7「姉妹みたい」現役AKBの“推しメン”と2ショット
板野は「武道館最高に楽しかった そして12年ぶりにメンバーとステージに立って、タイムスリップしたような…私の青春…みんなの青春が詰まってました」とつづり、7日に日本武道館で開催された「AKB48 20th Year Live Tour 2025 in 日本武道館 〜あの頃、青春でした。これから、青春です〜 20周年記念コンサート Part3」の舞台裏での写真を投稿。ユニット曲「ツンデレ！」の衣装姿や同曲をともに披露した小栗有以、倉野尾成美との3ショット、プロデューサー・秋元康の2ショット、平田侑希との2ショットを公開した。
平田との2ショットには、ファンから「見たかった」と歓喜の声が。この投稿に板野は「推しメン」とコメントを添えて引用。板野から“推し”と言われた平田は、「うう いつもお会いすると緊張して話かけられず、声も小さくなってしまうんですけど、今日もお会いできて本当に嬉しかったです」と思いをつづっている。
この投稿にファンからは「推しに推される世界線すごすぎる」「最高の2ショット」「姉妹みたい」「推しと推しの絡み尊すぎる」「同じステージ立てて嬉しいね」などの反響が寄せられている。（modelpress編集部）
