おかえり！ と復帰を喜ぶ声ばかりではなさそうだ。ヤクルトから戦力外通告を受けた西川遥輝（33）が5年ぶりに古巣の日本ハムに復帰。8日の入団会見で本人がこう言った。

「（ヤクルトから戦力外通告を受けた際）ファイターズで選手を終えたいと思った。（元監督で現チーフ・ベースボール・オフィサーの）栗山さんに頼み込んだというか、『助けてください』と言ったのを覚えています」

自ら“コネ入団”を認めたわけだ。

「栗山CBOと球団には負い目があったのだと思う。栗山政権最終年となった2021年オフに自由契約。打率.233と打撃不振に陥りながら、自身4度目の盗塁王を獲得した年に“ノーテンダー”と称して功労者を切り捨てたわけですから。ファイターズの選手として引退したいと懇願する西川を無碍にできなかったのでしょうが、入団会見で本人も言っていたように、日本ハムは22年に就任した新庄剛志監督の下でまったく違うチームになっていますからね」

と、さる球団OBがこう続ける。

「新庄監督が4年かけて横一線で選手を競わせ、優勝を狙えるチームに作り上げた。そこへ、新庄監督がチーム内競争で排除したはずの“名前”と“実績”を持つ西川が、しかも、言葉は悪いが栗山さんのコネで戻ってきた。世代交代が進むチームにあって、貴重な支配下の1枠を、西川のために使うことへの批判はあります」

盗塁王4度の俊足を持ちながら、西川の外野守備への評価は高くない。弱肩と打球判断の悪さが指摘され、特に外野手の守備力を重視する新庄監督の下ではチャンスは限られるのではないか。今季はヤクルトで49試合出場にとどまり、打率.174。背番号「7」を用意した栗山CBOに「甘い」という声も出ている。

日本ハムといえば、高卒9年目で年俸１億円の大台に乗った清宮は、密かにメジャー挑戦の青写真を描いているようだ。今のところ表立ってはそのような発言はしていないが、いったいどういうことか。

