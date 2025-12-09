1989年リリースのヒット曲「目を閉じておいでよ」などで知られるロックバンド「BARBEE BOYS（バービーボーイズ）」のボーカル＆サックスのKONTA（65）が、不慮の事故で命を落としかけ、四肢が完全麻痺の状態であることを明らかにした。

野沢直子に学ぶ「やりたいことをやって振り返らない」人生哲学…渡米30余年、還暦超えもパワー全開

KONTAは12月8日に公式HPを更新し、《ファンのみなさま・関係各位さま》との題でこう報告した。

《過日、不測の事態に陥り、医師から『命は永らえられない』と告げられたものの、生き延びてしまった！…とはいえ、四肢は完全麻痺。肩から上しか使い物にならないのでは、ただの帽子掛けなので、せめて唄うことにした。サックスこそ吹けないが、おれの変わり果てた姿と変わらぬふてぶてしさをお楽しみいただくため、もっか錬成の日々である》

■年収2000万円超えの売れっ子時代から、別居してアパート独り暮らし

同バンドは1984年に「暗闇でダンス」でデビュー。92年1月に解散したが、2018年に再始動し、昨年9月にデビュー40周年を迎えた。1999年7月3日の日刊ゲンダイの連載インタビュー「あの人は今こうしている」に登場した際、KONTAは舞台役者として、新たな活躍の場を広げていた。

当時、バンド活動を振り返り、こう言っていた。

「多いときで2000万円くらいの年収がありましたよ。年間200本のライブをこなし、ヒット曲もあった。そのくらいもらって当然だったと思いますね。メンバーの連中とはほとんど連絡を取ってませんね。ギターは2年前に自主レーベルでアルバムを出したって聞いて以来、音さたナシ。ドラムはレコーディングディレクターになり、ベースはライブハウスに出てるってウワサです」

デビュー2年後に結婚。3人の子供がいるが、このインタビューの前年から別居し、早稲田のアパートでひとり暮らしをしていたという。

「去年2月くらいからうつ病になったのがきっかけです。この病気は体はなんともなくても、寝たきりになっちゃったりする。で、妻に“とっとと働け”と責められ、しまいにゃ“昔からアンタがやってることは好きじゃなかった”なんていわれ、たまらず家を出ました」

音楽活動についてはこう語っていた。

「ウ〜ン、歌の方は開店休業中だなあ。去年4月にシングル、5月にアルバムを出した直後に事務所をやめてフリーになったから、今年は年内にレコーディングができるかどうか……。やめた理由？ 事務所はCDを年に2枚ずつ出し、テレビにも出てタレント活動をすることを望んだ。一方、ボクはCDは年に1枚で、歌と舞台を両立したかった。つまり、路線の食い違いですね。ボクはもうけっこうトシだし、やりたいことをやっていきたいんです」

近年は弾き語りによるソロライブやナレーター、声優としても活動していたという。往年のファンや関係者が心配している。

◇ ◇ ◇

【関連記事】では『野沢直子に学ぶ「やりたいことをやって振り返らない」人生哲学…渡米30余年、還暦超えもパワー全開』なども必読だ。