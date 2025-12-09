お笑いコンビ「南海キャンディーズ」の山里亮太（48＝写真）が体調不良で、MCを務める日本テレビ系の朝の情報番組「DayDay.」（月〜金曜朝9時）を12月8、9日と2日連続で欠席。心配の声が上がっている。

「どうやら山里さんはインフルエンザらしく、いずれにせよ、あと数日はお休みということになるでしょう」（制作会社関係者）

9日は東野幸治（58）が山里の代打を務め、共演者から「朝、合わないですねえ」なんてツッコミも入っていたが、前出の制作会社関係者は「そもそも山里さんも決して聞き取りやすい声ではないですし、朝が似合わないと思われていましたから」と笑う。それが今や、2023年4月から始まった「DayDay.」の“朝の顔”としてすっかり定着している。

「生放送の朝の情報番組のMCを務めるには、相当なスキルが要求されます。山里さんはほぼパーフェクトと言っていいでしょう」と在京キー局APがこう続ける。

「絶対条件はノースキャンダルであること。その点、山里さんは妻の蒼井優さんとの仲も良好です。生放送ですから、情報を整理する頭の回転の速さ、瞬発力、突発的なトラブル処理能力、共演者の扱い、場の空気を読む力、スタッフの指示に即応できるか、そしてほんの少しだけ“毒”を含んだコメント力など、さまざまなことが要求されますが、山里さんはほぼクリアしている。ホント、稀有なMCだと思いますよ」

確かに“毒”が強すぎると、すぐに炎上する。かと言って、なさすぎたら面白くもない。声質がいいだけのMCでは務まるわけがないか。スポーツ紙芸能デスクもこう口を揃える。

「『DayDay.』の“前身”である、かつての『スッキリ』でMCを務めた加藤浩次さんも《ダミ声》なんて批判がありましたもんね。それより炎上させずに“番組を回す力”があるかどうかです。ポスト山里亮太さん？ 『かまいたち』の濱家（隆一）さんかもしれませんね。家族思いで好感度も高いし、毒が強すぎる相方の山内（健司）さんをあれほどうまく回せるのを見ても、相当なポテンシャルを感じます」

濱家と言えば、日テレ系のバラエティー番組「一茂×かまいたち ゲンバ」（日曜朝10時25分）で、よく山内から「制作の犬やな」とからかわれているだけに、スタッフのウケもよさそうだ。

「お笑い芸人ではありませんが、頭の回転が速い俳優の満島真之介さんにも似たようなセンスというか、“MC力”がうかがえます。パンチ不足感は否めませんが、ハナコの岡部大さんも次世代候補になれる存在じゃないですかね」（前出の在京キー局AP）

パーフェクトな山里も、うかうかしていられない？

