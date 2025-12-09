打席だけではなく、交渉でも“対戦相手”を苦しめるかもしれない。

【鷹の真実】《小久保監督 #1》球団に異例の直談判…入団早々にチームのルールを変えさせた練習の虫

8日、日本プロ野球選手会の新会長に、ソフトバンクの近藤健介（32）が選出された。前会長の会沢（広島）は任期満了で退任。副会長は源田（西武）と松本剛（巨人）が務める。

「選手が表に立って、しっかりと選手の意見を伝えていく」と抱負を述べ、この日の定期大会で議題に上がった審判員の待遇改善などにも言及。「人数不足や待遇の低さ、評価制度の導入など、予算を増やすよう訴えていく」と話した。

近藤は現役随一のバットマン。年俸5.5億円の7年契約を結んでいる球界屈指の高給取りだ。ある球界関係者は「コミュニケーション能力が高い上、歯に衣着せない毅然とした人物です」と、こう続ける。

「日本ハム時代、就任1年目で『優勝を目指さない』『1年間はトライアウト』と打ち出した新庄監督に対し、『典型的に弱いチーム』『（チームの勝敗について）勝とうと思ってないから何とも思わない』とバッサリ。清宮が1年目の時も、先輩後輩の序列を守らない言動にブチ切れた。とはいえ、自分勝手なタイプではない。日本ハム時代から後輩への技術指導には熱心で、ソフトバンクでも『実質的な打撃コーチ』と言われているほど。常に勝利を考え、言うべきことは言い、すべきことはする。選手からの人望も厚く、1歳年下の大谷（現ドジャース）を気軽にイジれるほどの信頼関係を築いています」

選手会はもともと選手の地位向上を目指して設立された労組。「妥協しない男」の会長就任に、NPBと各球団の経営陣は戦々恐々か。

◇ ◇ ◇

ソフトバンクといえば、日刊ゲンダイでは昨年、元名物広報・田尻一郎氏のコラムを連載した。ホークス一筋で37年間チームに尽くした田尻氏は、いったいどのような目で選手たちを見ていたのか。決して表に出ないような選手たちの「意外な一面」とは。

●関連記事【鷹の真実】…も要チェックだ。