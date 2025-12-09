昨今、「有吉クイズ」（テレビ朝日系）の企画には目を見張るものがある。「動いてないLINEグループ既読に出来るかQ」、街を歩きながら雑学クイズに興じる「有吉と知の巨人〜雑学が止まらない旅〜」、ロケ中に感じた本音をメモする「メモドライブ」など多種多様な企画がどれも面白い。

BSフジ「ふかわふかわしてるテレビ」は「ふかわりょうの真骨頂」に触れられる 「気になる言葉と戯れる」ことの機微に迫る

11月30日には、ChatGPTを使用して再ブレークを狙う企画「スギちゃんたち一世風靡芸人×生成AIでネタをリメイク」を放送。昨年からAI企画は定番になりつつあるが、“スギちゃん、クマムシ、ジョイマンの再ブレークネタをAIに委ねてしまう”という乱暴さが加わりおかしさが増している。

ChatGPTが考える「ワイルドだろぉ」「あったかいんだからぁ」「いきなり出てきてゴッメ〜ン、まことにすいまメ〜ン」に代わるネタとはどんなものか。これを解答者の有吉弘行や狩野英孝、ヒコロヒーらが予想し正解を狙うのだが、相田みつを風や語呂の悪いフレーズなど“ピンボケしたネタ”が生成されてあえなく撃沈。とはいえ、瞬時に何個も候補を生み出すあたりにAIの進化を実感する。

また、スギちゃん、クマムシ、ジョイマンがChatGPTの回答を確認するため一斉にノートPC画面を凝視するシーンも印象深い。これを見た有吉が「国連？」と噴き出していた通り、一世を風靡した彼らはすべからく容姿も個性の塊だった。

AIだけでなく、“ワンクッション挟んだ企画”がバラエティーのトレンドとなっている。例えば前述の「メモドライブ」、タレントのアンケート回答でトークを繰り広げる「紙とさまぁ〜ず」（テレビ東京系）は企画の方向性こそ異なるが、“内面を文字に起こす”という手法は同じだ。

一方で、「くりぃむナンタラ」（テレ朝系）の「人間インストール」シリーズ、「チャンスの時間」（ABEMA）の「今こそ井口の本音を代弁してあげたい」といった企画は、見届ける側が仕掛け人にイヤモニターで指示を出したり、想像した心の声を言葉にしたりしてターゲットとなる芸人を追い込んでいく。

つまり、直接的なやりとりではないからこそ、“タレントの本音を覗き見るような面白さ”が増す構造になっている。こうした企画が出てきた背景には、番組制作費の減少と併せて“コンプライアンスの強化”が影響していると思えてならない。

今やストレートなロケやトーク番組で言動を誤れば、瞬く間に批判の対象となってしまう。それゆえ、「そうせざるを得ない企画」というフィルターをかけることでタレントのリスクを回避しつつ、発言の自由度を高めているのではないか。

本音と建前、両面をさらけ出せば“やらせ疑惑”が生じることもないだろう。単に少ない予算のもとで制作され、結果的に時代とシンクロしたのなら、それはそれで興味深い。

（鈴木旭／お笑い研究家）