【持丸修一 77歳名将の高校野球論】#78

【持丸監督コラム】センバツ切符のかかった秋季関東大会の横浜戦…心中覚悟で「1年生左腕」を投入した理由

12月になり、3月頭までの対外試合禁止期間が始まりました。

この規則を「そろそろ見直してもいいのでは」といった意見が一部ではあるようです。なにせ、制定されたのは70年以上も前。当時と状況は大きく異なりますし、準レギュラー以下の選手が実戦経験を積む機会としても、ルールを緩和すべきという考え方も理解はできます。

ただ、私自身はこの期間、実はけっこう気に入っていて、むしろ必要だと思っているんです。学校によっては他校と「合同“練習”」を行うところもあるのでしょうが、やろうと思ったことすらありません。

理由は単純で、このコラムでもたびたび触れているように、高校野球はあまりにも過密だからです。3月から11月まで大会が連続し、春夏の甲子園に出場するようなチームであれば、息つく暇がありません。だからこそ、じっくり腰を据えて練習だけに専念できる期間があってもいいじゃないかと思うのです。

それに、対外試合でしか得られない経験値もありますが、練習にも同じことが言えます。この3カ月間は精神的な疲労を取りつつ、基礎能力を底上げする期間として存分に有効活用するつもりです。

専大松戸では、平日は最低30分のチームプレーを必ず取り入れ、土日は紅白戦を中心に据えています。基礎動作と半実戦形式の反復練習を通して、攻守における野手の状況判断の精度を徹底的に高めることが主な狙いです。

特に重視しているのは、攻撃時の走者による打球判断です。打球がバットに当たった瞬間に「走るべきか否か」を決める。その判断の遅れはワンテンポで大きな差になります。打撃音、スイングスピード、インパクト直後の打球角度なども判断材料になる。

細かな情報を瞬時に感じ取る能力は、本番の試合中ではなかなか養えません。冬の時間こそ、こうした“自分の感性”を研ぎ澄ます絶好の場になるのです。

もっとも、判断力にはセンスも絡むため、この期間は指導者にとっても大きな意味を持ちます。選手たちを3カ月も見ていれば、「偶然の好プレー」なのか「再現できる実力」なのかがはっきり分かりますからね。選手の本質に触れられる季節と言ってもいいかもしれません。

心待ちにしている来春センバツの開幕は3月19日。すでにベンチ入りメンバーの見極めは始まっています。

（持丸修一／専修大松戸 野球部監督）