【青学大・原晋監督「マンスリー大作戦」】#10

【青学大原監督コラム】箱根駅伝は「勝者のノウハウ」のある我々が勝つ！出雲の7位から良い流れが作れています

大学駅伝最大のビッグイベント「箱根駅伝（東京箱根間往復大学駅伝競走）」が、2026年1月2日の往路と翌3日の復路で争われ、2日間の総合成績によって王者が決まります。我が青山学院大駅伝部にとって3連覇のかかる大会でもあります。全身全霊を捧げて優勝の2文字を手繰り寄せたいと思っています。

箱根駅伝のエントリーメンバー16人を選考するに当たって「夏合宿の練習メニュー消化率」、11月9日の「世田谷246ハーフマラソン」、22日の「MARCH（M/明治大、A/青学大、R/立教大、C/中央大、H/法政大）対抗戦」の1万メートルの記録に加え、年内最後の合宿の充実具合や心身の状態を見極めながら粛々と進めていきます。

10月13日の出雲駅伝は7位と想定外の結果に終わり、11月2日の全日本大学駅伝は3位といっても優勝争いに絡むことはできませんでした。それでも「ここまで予定通り」と言わせていただきます。いつも箱根駅伝から逆算して＜優勝物語＞を描いている我々は、ここ11年で8回の総合優勝で培った「原メソッド」「青学メソッド」という大きな武器を持っているのも強みです。

現時点で「箱根を制する可能性は？」と聞かれたら「手応え十分」と答えさせていただきます。

世田谷ハーフマラソンは、自己ベスト記録を更新した選手が多く、6人がトップ10入りしてくれました。MARCH対抗戦では、4年の黒田朝日が青学大記録を更新する27分37秒62で堂々の個人1位。5人が27分台で走り切りました。各大学上位10人の合計タイムの平均で覇を競い、28分01秒08と上々の記録を出した我々が優勝しました。

あくまで持論なのですが、箱根駅伝の前哨戦ともいうべきMARCH対抗戦の平均タイムと箱根駅伝の着順には、明確な相関関係があると思います。ここでの戦いが箱根の結果を左右するといっても過言ではなく、青学大は「今シーズンも強いじゃないか！」というところをお見せすることができ、非常にうれしく思っているところです。

箱根駅伝に関わっている限り、クリスマスも正月もありません。

私の場合、毎日午前6時スタートの朝練に間に合うように早起きするのが日課です。大晦日の夜は、NHKの紅白歌合戦を学生寮の寮母として二人三脚の妻・美穂と見るのが恒例なのですが、午後11時45分のエンディングまで起きていたことはありません。元日の朝も早起きだからです。

1月3日に復路を走り終えて寮に戻るのが午後8時ごろ。9時くらいから無礼講で宴会をやります。我々には3日が大晦日、明けて4日が元日という感覚なのです。

その4日朝からテレビ各局のニュース番組のスポーツコーナーに呼んでいただくことが多く、そんなに夜更かしはしないのですが、妻もスタッフも選手たちも、朝までオールで楽しい時間を過ごしているようです。

来年3日の夜は「青学大3連覇」の祝宴を張れるように奮闘したいと思います。青学大駅伝部の走りに期待して下さい！

（原晋／青山学院大学陸上部監督 取材・構成=絹見誠司）