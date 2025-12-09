円が一段安、ドル円一時１５６．３８レベル＝ロンドン為替



ロンドン序盤、円が一段安となっている。ドル円は156.38レベルに高値を更新。クロス円も軒並み円安で、ユーロ円は182.13レベル、ポンド円は208.59レベルなどに本日の高値を伸ばしてきている。



日銀の植田総裁の国会答弁では、12月利上げについての具体的な言及は避けられていた。また、長期債利回り急上昇の場合には、国債購入を実施する可能性を示していた。海外勢にとっては、東北・北海道での強い地震が日本経済に与える影響を懸念する面もありそうだ。



USD/JPY 156.32 EUR/JPY 182.09 GBP/JPY 208.57

