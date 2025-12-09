¥í¥Ðー¥Ä´ÆÆÄ Åê¼ê¡¦ÂçÃ«æÆÊ¿¤ÎÍèµ¨µ¯ÍÑË¡¤ÏÃæ6～8Æü¤¬Êý¿Ë¤ÈÌÀ¤«¤¹ WBC¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡ÖÅê¤²¤ë¡©»ä¤Ï°ã¤¦¤È»×¤¦¡×
¥í¥Ðー¥Ä´ÆÆÄ PHOTO:Getty Images
¥É¥¸¥ãー¥¹¤Î¥Çー¥Ö¡¦¥í¥Ðー¥Ä´ÆÆÄ(53)¤¬8Æü(ÆüËÜ»þ´Ö9Æü)¡¢ÂçÃ«æÆÊ¿Åê¼ê(31)¤ÎÍèµ¨¡ÖÅê¼ê¡×¤È¤·¤Æ¤Îµ¯ÍÑË¡¤Ë¸ÀµÚ¤·¤¿¡£
ÊÆ¥Õ¥í¥ê¥À½£¥ªー¥é¥ó¥É¤Ç³«Ëë¤·¤¿¥¦¥¤¥ó¥¿ー¥ßー¥Æ¥£¥ó¥°(WM)¤Ç¥á¥Ç¥£¥¢¤ËÂÐ¤·¤Æ¡Ö¥·¥çー¥Ø¥¤¤Ë6Æü¤«¤é8Æü¤ÎµÙÍÜ¤ò¼è¤é¤»¤ë¤³¤È¤ÏÊý¿Ë¤Î°ì¤Ä¡×¸ì¤Ã¤¿¤â¤Î¡£
¥í¥Ðー¥Ä´ÆÆÄ¤ÏÂçÃ«¤ÎÅê¼ê¤È¤·¤Æ¤Îµ¯ÍÑË¡¤òÌä¤ï¤ì¤ë¤È¡¢¡Ö»ä¤Î¹Í¤¨¤Ç¤Ï¥·¥çー¥Ø¥¤¤Ï¥ì¥®¥å¥éー¤ÎÀèÈ¯¤È¤·¤Æ»È¤ï¤ì¤ëÍ½Äê¤Ç¤¹¤¬¡¢ÄÌ¾ï¤Î5¿Í¥íー¥Æー¥·¥ç¥ó¤Ë¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÀÚ¤ê½Ð¤·¤¿¡£
ÂçÃ«¤Ï±¦Éª¼ê½Ñ¤«¤éÉüµ¢¤·¤¿º£µ¨¡¢µå±ãÁ°¤Ë¼ÂÀï¤ÎÃæ¤Ç¥ê¥Ï¥Ó¥êÅÐÈÄ¤ò³«»Ï¡£8·î¡¢9·î¤ÏµÙÁ°Æü¤Ë¸ÇÄê¤·¤ÆÅÐÈÄ¤µ¤»¤ë¤Ê¤É¡¢¼óÇ¾¿Ø¤ÏÂçÃ«¤ÎÉéÃ´¤ò¤Ê¤ë¤Ù¤¯·Ú¸º¤¹¤ë¤è¤¦¤ËÇÛÎ¸¤·¤Æ¤¤¿¡£
ÂçÃ«¤¬¡Ö¤â¤¦Åê¼ê¤È¤·¤Æ¤Î¥ê¥Ï¥Ó¥ê¤Ï½ª¤ï¤Ã¤¿¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ç¡¢µ¯ÍÑË¡¤¬ÃíÌÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¤µ¤é¤Ë»Ø´ø´±¤Ï¡Ö»ä¤Ï6¿Í¤Î¥íー¥Æー¥·¥ç¥ó¤Ë¤¹¤ë¤Ä¤â¤ê¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢Èà¤¬¤·¤Ã¤«¤êµÙ¤ó¤ÇÄ´»Ò¤ò°Ý»ý¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢6Æü¤«¤é8Æü¤ÎµÙÍÜ¤ò¼è¤é¤»¤ë¤³¤È¤Ï¡¢»ä¤¿¤Á¤ÎÊý¿Ë¤Î°ì¤Ä¤À¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÂ³¤±¤¿¡£
ÂçÃ«¤¬ÄÌ¾ï¤Î¥íー¥Æー¥·¥ç¥ó¤Ç²ó¤é¤Ê¤¤¾õ¶·¤È¤Ê¤ë¤¬¡¢¡Ö¤Þ¤À¤ä¤ë¤Ù¤¤³¤È¤ÏÂ¿¤¤¤Ç¤¹¤¬¡¢(ÂçÃ«¤òµÙ¤Þ¤»¤ë¤¿¤á¤ÎÃ«´Ö¤òËä¤á¤ë)ÍË¾¤Ê¸õÊä¼Ô¤Ï³Î¤«¤Ë¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¤·¡¢¤³¤Î¹Í¤¨Êý¤ò¤â¤È¤ËÅê¼ê¿Ø¤ÎÊÔÀ®¤ò¹Í¤¨¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¤À¡£
WBC¤Î¡ÖÅêÂÇÆóÅáÎ®¡×¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¡¢¤³¤ì¤Þ¤ÇÄÌ¤ê¤Î¥³¥á¥ó¥È¤Ë½ª»Ï¤·¤¿¡£¡ÖÅê¤²¤ë¡©»ä¤Ï°ã¤¦¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢Èà¤â¤½¤¦¤Ç¤¢¤Ã¤ÆÍß¤·¤¤¤Ç¤¹¤¬¡¢ÀµÄ¾¤ï¤«¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤´Â¸¤¸¤ÎÄÌ¤ê¡¢¥·¥çー¥Ø¥¤¤Ï¼«Ê¬¤ÎÂÎÄ´¤ËÈó¾ï¤Ëµ¤¤òÇÛ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Â¿Ê¬¡¢Èà¤ÏÃ±¤ËÂÇ·â¤ËÀìÇ°¤¹¤ë¤Ä¤â¤ê¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤Ç¤âËÜÅö¤ËÊ¬¤«¤é¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£¥·¥çー¥Ø¥¤¤È¤âÏÃ¤·¤Æ¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¤é¡×¤ÈÏÃ¤¹¤Ë¤È¤É¤á¤¿¡£
¥Æ¥ìÅì¥ê¥¢¥é¥¤¥ÖÊÔ½¸Éô
ÂçÃ«æÆÊ¿ ¥Ú¥é¥Ú¥é±Ñ¸ì¥¹¥Ôー¥Á¡ª²ñ¸«¤Ç¤âÁ´ÊÆ¤Ë¾×·â¡ª¡©
¥É·³¥í¥Ðー¥Ä´ÆÆÄ¡Ö¥·¥ç¥¦¥Ø¥¤¤ÏÃÏµå¾å¤ÇºÇ¹â¤ÎÁª¼ê¤À¡£¥Ü¥ó¥º¤Ï»ä¤¬¸«¤¿Ãæ¤ÇºÇ¹â¤ÎÂÇ¼Ô¤À¤Ã¤¿¤¬¤³¤Î»þÂå¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤Ï¥·¥ç¥¦¥Ø¥¤¤«¥¸¥ã¥Ã¥¸¤À¤í¤¦¡×
¡Ö»Ë¾åºÇ¹â¤Î»î¹ç¤Î°ì¤Ä¤À¤Ã¤¿¡×±äÄ¹18²ó¤Î»àÆ®¤òÀ©¤·¤¿»Ø´ø´±¤¬¸ì¤ëÂçÃ«æÆÊ¿¤Ø¤Îµæ¶Ë¤Î¥ê¥¹¥Ú¥¯¥È