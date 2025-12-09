観光業に携わる人を対象に観光地におけるクマの対策を学ぶ研修会が9日、山形市で開かれました。



この研修会は、県内でクマの出没が続発する事態を受け、県が主催したものです。

クマの生態に詳しい東北野生動物保護管理センターの五十嵐さやかさんが講師を務めた研修会には、県内の観光物産協会や宿泊施設の関係者らおよそ40人がオンラインで参加しました。

五十嵐さんは、観光地で重要な対策として、クマが出没した痕跡や通り道になりやすい川沿いのやぶがある場所を記した地図を作成することを挙げました。





東北野生動物保護管理センター 五十嵐さやかさん「動物園で子どもたちとこの地図を一緒に作るというイベントをしたことがある。地図作成をイベント化して観光客と一緒にやったという形にして施設に掲示するのもあり」また、五十嵐さんは、やぶの刈り払いを行ったり、看板を設置したりして観光客を安心させられる材料を増やしてほしいと説明しました。一方、研修会では、参加者から屋外イベントの判断基準について質問が出されました。これに対し、五十嵐さんは、「やぶの近くや前日までにクマの痕跡が確認された場合は、中止を検討してほしい」と答えていました。県観光交流拡大課 槙 奈緒美さん「県としては山形で安全に観光を楽しんでもらいたいと思う。各施設でクマ対策、観光客への適切な周知に今回の研修を生かしてもらえれば」県は今後、観光関係者の要望を聞き取りながら、研修会の開催などを検討するとしています。