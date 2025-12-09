３日、吉林市の納美山谷リゾート区でスキーを練習する小学生ら。（長春＝新華社記者／顔麟蘊）

【新華社長春12月9日】中国東北地方の吉林省で3日、今年初めて導入した「雪休み」がスタートした。

氷雪観光の理想的な地域「世界の氷雪黄金緯度」に位置する同省は、世界三大パウダースノーリゾートの一つとして知られ、積雪期間が長く、雪質も優れている。中国はここ数年、氷雪産業の発展を積極的に推進し、新たな成長分野として位置付けている。吉林省を代表とする「氷雪省」の発展は目覚ましく、冬季の人気観光地として定着している。2024〜25年の冬に同省を訪れた国内観光客は延べ1億7千万人に達し、旅行消費額は2950億元（1元＝約22円）に上った。

３日、吉林市の納美山谷リゾート区でスノーボードを練習する小学生。（長春＝新華社記者／顔麟蘊）

ウインタースポーツの継続的な普及と氷雪市場を活性化させるため、同省は義務教育中の小中学生を対象に、3〜7日の5日間を「雪休み」とし、子どもたちと保護者に向け、さまざまな優待策を打ち出した。

連休効果で多くのスキー場やスケート場の来場者数は顕著に増え、主な客層は親子連れだった。関連産業も活気づき、氷雪経済の好循環が生まれた。スキー場周辺の民宿やレストラン、温泉などは予約で埋まり、一部の事業者は親子向けプランを積極的に展開した。中旅松花湖リゾート区の黄鍾鋭（こう・しょうえい）市場総監（マーケティングディレクター）は「滑走後に観光客が休憩とエネルギー補給ができるよう、飲食クーポンを提供している」と紹介した。

３日、吉林市の納美山谷リゾート区で雪上フリスビーを楽しむ小学生ら。（長春＝新華社記者／顔麟蘊）

中国北西部の新疆ウイグル自治区のウルムチ市とアルタイ地区でも今月上旬、「雪休み」が相次ぎ導入された。アルタイ地区は四カ所の主要スキー場や多くのホテル、文化施設と連携し、無料スキーや交通費補助、文化研修などさまざまな優待を実施した。

「中国氷雪産業発展研究報告（2025）」によると、今年の氷雪産業の規模は初めて1兆元を超え、1兆53億元に達すると見込まれている。黄総監は「雪休み」の経済効果は休暇期間にとどまらず、長期的にウインタースポーツの普及と消費の高度化を促進すると述べた。（記者/邵美蒅、顔麟蘊）