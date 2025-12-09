「夫に言えない…」黒歴史の元カレの笑顔が私を追い詰めてくる！＜保育園で再会したのは元カレでした 2話＞【保育園で再会したのは元カレでしたVol.2】
■これまでのあらすじ
夫の仕事の都合で馴染みのない土地に引っ越してきた美優。新しい保育園への登園初日、もう会うこともないと思っていた元カレとまさかの再会を果たす。偶然にも子どもたちは同じ年で、この出会いが波乱の展開の幕開けになるのだった。
夫の仕事の都合で馴染みのない土地に引っ越してきた美優。新しい保育園への登園初日、もう会うこともないと思っていた元カレとまさかの再会を果たす。偶然にも子どもたちは同じ年で、この出会いが波乱の展開の幕開けになるのだった。
「言えない…言えるわけがない！」夫に保育園に元カレがいたことを言うべきかと迷ったのですが…無理！
隆史とのことはもう思い出したくない黒歴史なんです…！
今となっては、恥ずかしすぎて思い出したくないのに、毎日のように会ってしまうなんて…！
それなのに隆史は爽やかな笑顔で私にそっとウィンクをしてきたりして、私は動揺しまくりました。
なんなの、その余裕な態度は？
イラスト:のばら
(ウーマンエキサイト編集部)