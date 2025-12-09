乃木坂46小川彩、透明感抜群な『BOMB』初ソログラビア 裏表紙に登場【独占カットあり】
アイドルグループ・乃木坂46の小川彩が、9日発売のアイドルグラビア誌『BOMB』1月号（ワン・パブリッシング）の表紙を飾っている。
【裏表紙カット】少し大人な肩出しショット…冬のグラビアを披露した小川彩
40枚目シングル「ビリヤニ」を発売した乃木坂46から、5期生の小川彩がボム初ソログラビア。青空の広がる河川敷で、無邪気に振る舞うワンピース姿。純白のシャツと短パンで、コタツでみかんを手にくつろぐ自然体な姿を披露している。
なお、通常版表紙＆＆付録ピンナップには乃木坂46矢田萌華、限定版の表紙＆付録ピンナップは20周年を迎えたAKB48、限定版の裏表紙はNMB48の龍本弥生＆三鴨くるみが登場する。
【裏表紙カット】少し大人な肩出しショット…冬のグラビアを披露した小川彩
40枚目シングル「ビリヤニ」を発売した乃木坂46から、5期生の小川彩がボム初ソログラビア。青空の広がる河川敷で、無邪気に振る舞うワンピース姿。純白のシャツと短パンで、コタツでみかんを手にくつろぐ自然体な姿を披露している。
なお、通常版表紙＆＆付録ピンナップには乃木坂46矢田萌華、限定版の表紙＆付録ピンナップは20周年を迎えたAKB48、限定版の裏表紙はNMB48の龍本弥生＆三鴨くるみが登場する。