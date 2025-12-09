東京コミコン、ジョニー・デップのサイン会＆撮影会の運営体制を謝罪 大幅な遅延やスケジュール変更が発生
千葉・幕張メッセ国際展示場で5日〜7日まで行われた『東京コミコン2025』で行われた米俳優ジョニー・デップとのサイン会・撮影会の運営体制をめぐり、当日の進行に遅延やスケジュール変更が発生したとして事務局が9日、謝罪した。
【写真】自由すぎ！ポスターに隠れるジョニー・デップ
ジョニー・デップのサイン会、撮影会は6、7日の両日に開催したものの、6日の時点で大幅なスケジュール変更が生じ、一部のチケットが7日に振替となる事態が発生。その影響で、7日のスケジュールも大幅にずれ込む結果となった。こうした事態を受けてSNS上では運営側の準備体制の不備を指摘する意見が相次いでいた。
公式サイトには「ジョニー・デップ氏サイン会・撮影会の運営に関するお詫びとご案内」との文書が掲載され、「このたび、東京コミコン2025におきまして、ジョニー・デップ氏サイン会・撮影会の運営に関し、当日の進行に遅延やスケジュール変更等が生じ、楽しみにお待ちいただいていた皆様に多大なるご迷惑とご不便をおかけする結果となりましたことを、東京コミコン運営事務局として深くお詫び申し上げます」と謝罪した。
続けて「現在、公式サイトへのお問い合せや来場者アンケート、ならびにお電話・メールなどを通じて、多くのご意見をお寄せいただいており、これらのご意見を私どもは真摯に受け止めております」とし「尚、未使用のチケットに対するキャンセル対応は既に開始させて頂いております。キャンセル方法につきましては、各種販売元サイトにお問い合わせください」と伝えた。
また現在寄せられている意見を踏まえて、今後の対応の方針を決めるとして「改めまして、運営上の不手際によりご迷惑をおかけしましたことを重ねてお詫び申し上げるとともに、今後の運営体制の見直し・改善に努めてまいります。何卒ご理解賜りますよう、よろしくお願い申し上げます」と呼びかけた。
