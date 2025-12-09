《12月10日限定》浅草「餅屋半兵衛」もちつき体験が無料＆『みぞれ揚げもち』が半額の400円で楽しめるよ。

東京都浅草にある、「餅屋半兵衛 浅草」は、2025年12月10日に"半兵衛もちの日"としてお得なキャンペーンを実施します。

お得＆楽しい2つのキャンペーン

10月10日の"おもちの日"にちなんで、毎月10日を"半兵衛もちの日"としてお得なキャンペーンを実施します。

今回の内容は下記のとおり。

・キャンペーン1：みぞれ揚げもちが半額

人気メニュー『みぞれ揚げもち〜浅草海苔添え〜』（通常価格800円）が、半額の400円で提供されます。

外はカリカリ、中はしっとりやわらかな食感の香ばしく揚げたもちを、大根おろしでさっぱりと楽しむことができます。サクサクとした歯切れの良さが特徴の「浅草海苔」を添えて、出汁のきいたつゆとともに味わう風味豊かな逸品です。

・キャンペーン2：もちつき体験が終日無料

いずれかの商品を購入した人限定で、10回のもちつきチャレンジ（400円相当）が無料で体験できます。

日本古来から受け継がれてきた「もちつき」。蒸したもち米を臼と杵でついてもちを作る、"ハレの日"におこなう日本の伝統行事を身近に感じることができますよ。

「餅屋半兵衛 浅草」は、つくばエクスプレス浅草駅から徒歩2分、東京メトロ銀座線浅草駅から徒歩5分、 都営浅草線浅草駅から徒歩8分のところにあります。

※価格はすべて税込です。

東京バーゲンマニア編集部