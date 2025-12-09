【第51話2】 12月5日公開

(C)ガス山タンク・椹木伸一／白泉社

【拡大画像へ】

白泉社は、「ペンと手錠と事実婚」の第51話2をヤングアニマルWebに公開した。読むには70ポイントが必要。

本作は原作・椹木伸一氏、作画・ガス山タンク氏によるミステリーラブコメ。中年刑事切鮫鋭二は、声を出さずに事件を解決する不思議な女子高生梔子鶫に押し切られて婚約者として同棲している。二人が行くところにはいつも事件が起こり……。現在ヤングアニマルWebでは、第50話2などが無料で公開されている。

【最新話】

第51話2のページ (C)ガス山タンク・椹木伸一／白泉社

【無料】

第50話2のページ (C)ガス山タンク・椹木伸一／白泉社

【あらすじ】

事件一筋の刑事、切鮫鋭二は、とある事件現場で声を出さない不思議な女子高生、梔子鶫に出会う。

鶫は巧妙な殺人事件の真相を、スケッチブックに描いたド下手な絵で次々に明らかにし、犯人を追い詰める。

逆恨みした犯人に襲われそうになる鶫だったが、切鮫は間一髪で彼女を助けることに成功し、犯人を逮捕。安堵する切鮫だったが、その直後、鶫から突然求婚されて―――。