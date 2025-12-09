秋田市は、倒壊や、周辺の住宅への被害が懸念されていた市内の空き家を、強制的に解体・撤去する代執行を9日に始めました。



今年に入り、元々の所有者の、相続人の男性が相続の権利を放棄したことから、作業にかかった費用は、市の予算や国の補助金で負担することになっています。



解体・撤去に向けた作業が始まったのは、秋田市河辺地区の県道沿いにある空き家です。



中村真梨子記者

「酒の販売店と住宅を併設していたというこちらの建物。元々は2階建てだったそうなんですが、2階部分、完全に崩落してしまっていて、平屋建てのようになっています」





建物の大部分が破損し、倒壊や、周辺の住宅への被害が懸念されることから、市は、空き家に対する初めての措置を講じることを決めました。執行開始宣言 秋田市住宅政策課空き家対策担当 柴山裕光課長「空き家等対策の推進に関する特別措置法第22条第10項に基づく、略式代執行を実施いたします」9日に始まったのは、市が強制的に解体・撤去を行う、「代執行」。建物を完全に解体して更地にするまでの作業を行います。市によりますと、建物を本格的に解体する作業は、年明けになる見通しで、9日は、立ち入りを制限するためのバリケードや工事の内容を記した看板の設置などが行われました。すべての作業が終わるのは来年2月末の見通しです。市は、5年前からこの空き家の実態調査を始め、元々の所有者の、相続人の男性に解体や撤去とその費用の負担を求めていました。ただ、男性はこれに応じず、今年に入り相続権も放棄したため、市が、国の補助金も活用しながら費用を負担することになりました。市は、解体や撤去、事前の調査にかかる費用として1,000万円あまりの予算を確保していて、実際にかかった費用の半分を、国の補助金で賄います。市が今年、市内の町内会を通じて空き家の実態調査をしたところ、300戸余りが、倒壊の恐れがあるなど、危険な状態のまま放置されている可能性があることが分かっています。秋田市住宅政策課空き家対策担当 柴山裕光課長「やはりこういう状況にならないようにですね、普段から家族含めて関係する方と今後どうするかっていうことをまずご相談していただきたいと思いました。空き家になった場合に関しましては、定期的に見るなりしてですね、本当に周辺に危害が及ばないような形で適切に管理していただければというふうに考えております」市は、今後も積極的に代執行を行うことは想定せず、所有者への対応の要請や、「空き家バンク」など空き家の利活用に向けた取り組みをすすめ、課題の解決に努めていく方針です。



