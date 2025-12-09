osage 山口ケンタ、新曲『ごめんね。』を聴いて生まれる感情を「怒り？ 憐れみ？ それとも優しさ？」とリスナーに問いかける

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

■「『ごめんね。』は、男性にも女性にも、いろんな感情が生まれる曲じゃないかと思ってます」（osage／山口ケンタ）

注目のアーティストが月替りMCで出演し、音のセルフ・ライナーノーツをお届けする『誰だってNeed Music』。12月は4人組ロックバンド・osageから、山口ケンタ（Vo,Gt）が担当MCとして登場。

12月9日のJ-WAVE『GRANDMARQUEE』内の放送では、11月26日に配信リリースされた最新シングル曲「ごめんね。」をレコメンドした。

「お聴きいただいている曲は、11月26日に配信リリースされた、osageの最新シングル『ごめんね。』です」と山口が曲紹介して、番組をスタートしたこの日。

「この曲の歌詞には、男の“しょうもなさ”だったり、“報われなさ”だったり、どこかにある“ズル賢さ”だったり、素直になれない様子だったり。とにかく、いろいろなエッセンスが入っていると思うんですよ」と歌詞の内容について話すと、「でもたぶん、男性だからというような曲ではなく。おそらく女性もこの楽曲を聴いて、何も感じないっていうことはないんじゃないかな？と思うんです」と分析した山口。

「そこで生まれてくる感情が、たとえば怒りなのか？ 憐れみみたいなものなのか？ それとも、もう仕方ないなっていう優しさのような感情だったりするのか？ それはわからないんですけれども」とリスナーが抱く感情について疑問を投げると、「それだけ、いろんな種類の感情が男性にも女性にも生まれる曲じゃないかと思っていて。どこかにありそうでない。でも、ないんじゃないかと思っていても、絶対どっかにはありふれてるっていう、そんな楽曲だと思ってます」と独自の視点で自身の楽曲を批評した。

さらに「歌詞が当てはまる人もそうじゃない人も、ギターソロの部分とかすごく感情的な表現、サウンドになっているので。ぜひともそのへんにも注目して聴いていただけたら嬉しいです」とサウンド面の聴きどころを語り、「『ごめんね。』という楽曲、ぜひとも聴いてみてください」と締めくくった。

「ごめんね。」は11月26日に配信リリース。さらに、「ごめんね。」も収録されるEP「歌えもしない恋ばっかだ」が2026年1月14日に配信リリースとなる。osageの最新情報は、公式サイトをチェックしてほしい。

『誰だってNeed Music』は、J-WAVE（81.3FM）で毎週月曜日から木曜日に放送中の『GRANDMARQUEE』火曜日の番組内で放送。注目アーティストが月替りでMCを担当し、自身の楽曲を毎回一曲ずつ紹介。熱量の高いセルフライナーノーツで、楽曲の新たな魅力を伝えていく。

『THE FIRST TIMES』では、放送しきれなかったMCの言葉もノーカットで紹介。radikoでは、放送後から1週間、視聴可能となっている。

■『誰だってNeed music』概要

12月9日（火）16:00-18:50のJ-WAVE『GRANDMARQUEE』内、17:52頃に放送

※J-WAVE『GRANDMARQUEE』内で毎週火曜日に放送される120秒の長尺CM企画

■リリース情報

2025.11.26 ON SALE

DIGITAL SINGLE「ごめんね。」

2026.1.14 ON SALE

DIGITAL EP「歌えもしない恋ばっかだ」

