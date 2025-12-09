timeleszの挑戦と覚悟を凝縮！Netflix『timelesz project -REAL-』VOL1ティザー映像公開

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

『timelesz project -REAL-』VOL1が、2026年1月9日にNetflixにて世界独占配信。このたび本作のティザー映像が解禁された。

■VOL1では、8人体制初となるアリーナツアーの裏側に完全密着

映像の冒頭で菊池風磨は、「ここから“timelesz”というグループをどれだけチョイスしてもらえるか。本当のオーディションが始まった」と語り、その言葉には本シリーズで描かれるtimeleszの挑戦と覚悟が凝縮されている。

VOL1は全4話。最終審査直後から8人体制となって初めて挑むアリーナツアーの裏側に完全密着。そして、年末のドーム公演を見据えた、さらなるスキルアップのため、メンバーは自ら課題を掲げ“武者修行の旅”へと出発。その旅の第一弾として、松島聡・橋本将生・猪俣周杜は日本を飛び出し、ロサンゼルスでのダンス修行を敢行する。そこで彼らが目の当たりにしたものとは――。

■8人体制に至るオーディションの未公開映像が収録された映像作品も登場

『timelesz project -REAL-』VOL1の本編配信に先駆けて、12月17日にBlu-ray＆DVD「timelesz project -AUDITION- Special Edition『軌跡』」が登場。

本作には、8人体制に至るオーディションの未公開映像を、メンバー自身の振り返りによるビジュアルコメンタリーとともに収録。審査を行うメンバーとして、候補生として、オーディション当時の苦悩や葛藤を知ることで、現在の挑戦に込められた想いがより深く伝わる内容となっている。

■配信情報

Netflix『timelesz project -REAL-』

[2026年]

VOL1：01/09（金）全4話

VOL2：02/15（日）全6話

■リリース情報

2025.12.17 ON SALE

Blu-ray＆DVD「timelesz project -AUDITION- Special Edition『軌跡』」

■関連リンク

timelesz project 公式サイト

https://timelesz-project.com/

timelesz OFFICIAL SITE

https://ovtp.jp/