桜田ひより＆佐野勇斗がドラマ『ESCAPE』クランクアップ！「とても幸せな時間でした」（佐野）

12月10日22時より最終話が放送される日本テレビ系水曜ドラマ『ESCAPE それは誘拐のはずだった』。このたび、そのW主演を務める桜田ひよりと佐野勇斗がクランクアップを迎えた。

■桜田ひよりと佐野勇斗が演じた“ハチとリンダ”。12月10日22時より最終話放送

育った環境も性格もまったく異なるふたりが誘拐事件をきっかけに出会い、逃避行の中でたくさんの人との出会いと別れを経験し、影響を与え合う姿を描いてきたドラマ『ESCAPE』。「それは誘拐のはずだった」のサブタイトルが示すように、最初は誘拐犯と人質だったふたりの関係性は“ハチとリンダ”となり、お互いにかけがえのない存在になった。最後にふたりはどこに辿り着くのか…。

クランクアップの写真では、ハチはエプロンを、リンダは黒髪になりスーツを着ている。この衣装が意味することとは!? すべては最終回で明かされる。

さらに最終回の放送後には、『ESCAPE』の世界がさらに広がる・楽しめるHuluオリジナルストーリー『ハチとリンダ』第3弾（10.5話）が配信される。Huluオリジナルストーリーの魅力は、タイトル『ハチとリンダ』そのままに、桜田ひより演じる“ハチ”と佐野勇斗演じる“リンダ”、ふたりの掛け合いだ。逃走劇を繰り広げる中で、本編では描かれない、描き切れないふたりの“逃走中の日常”をオリジナルストーリーにてたっぷりと届ける。

ドラマの中で描かれなかった“空白の時間”を描くことで、エピソードの間を補完して、より本編が楽しめる仕掛けに。ドラマの中で描かれていない過去の秘話、本編とつながるエピソード、そして登場人物の“秘密”に関わる衝撃の新事実も!? まるで、“ひたりの逃走劇の覗き見”をするようなドラマ。第3弾（10.5話）ではいったいどんなふたりの掛け合いが描かれるのか？ 配信を楽しみにしよう。

■最終回あらすじ

「私だって信じていないよ、パパのこと…でも、会う」。八神製薬の社長令嬢･八神結以（やがみゆい／桜田ひより）と、誘拐犯･林田大介（はやしだだいすけ／佐野勇斗）。結以を捕まえて懸賞金3億円を手に入れようとする山口（やまぐち／結木滉星）のもとから命からがら逃げ出したふたりは、ついに別れの時を迎える。結以は4年前から信じることが出来なくなり逃げてきた父・八神慶志(やがみけいし／北村一輝）と会う決心をし、大介も人生をやり直すために逃げ続けてきた現実と向き合い自首する決意を固めた。大介は自首する前に、今まで結以を連れ回したことを慶志にきちんと謝罪しようと思い、ふたりは覚悟を決めて慶志のもとへ向かった…。

一方、八神製薬はアメリカのフーバー製薬に買収され、慶志は社長の座を追われてしまう。失意の中、結以を保護したという男からの連絡を待ち続ける慶志のもとに、週刊誌記者・白木（しらき／山口馬木也）が現れ、「あなたにかけられた呪いを解いてあげようと思ってやってきた」と話し出す。慶志と白木、ともに八神製薬創業者・八神恭一（やがみきょういち／間宮啓行）に出会ったことで、人生を狂わされたふたり…。白木が調べてきた事実を基に、ふたりは“さとり”とは何か、その能力の本質を解き明かす対話を始める…。

ESCAPE…はじまりは、犯人と人質のはずだった。しかし、ふたりは逃亡生活の中で、多くの人と出会い、別れ、自分たちの人生を見つめ直す機会を得た。逃げ続けた2人が迎える、運命の最終回。目の前の“何か”に抗う、すべての人々に贈る、ハチとリンダの“誘拐事変”。この誘拐が終わるとき、本当の人生が始まる。ふたりが最後に目にした景色とは？ その結末は、涙か。笑顔か。

■番組情報

『ESCAPEそれは誘拐のはずだった』

毎週水曜22:00～23:00

キャスト：桜田ひより、佐野勇斗（W主演）

ファーストサマーウイカ 結木滉星 加藤千尋 高塚大夢（INI/高は、はしごだかが正式表記） ／志田未来／ 松尾諭 山口馬木也 富田靖子 北村一輝 ほか

製作著作：日本テレビ

■配信情報

Hulu『ハチとリンダ』第3弾（10.5話）

12/10（水）ドラマ最終回放送終了後に独占配信開始

