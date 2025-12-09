　日本取引所が公表した先物手口情報によると、12月9日の日経225ミニ期近（2025年12月限）の夜間取引（立会内・J-NETの合算）で、取引高トップはＡＢＮクリアリン証券の12万2022枚だった。


◯2025年12月限（特別清算日：12月12日）
　　　　　　　　　　　　　　取引高(　立会内)
ABNクリアリン証券　　 　　　122022(　122022)
ソシエテジェネラル証券　　　 56205(　 56205)
SBI証券　　　　　　　 　　　 45119(　 17685)
松井証券　　　　　　　　　　 15338(　 15338)
楽天証券　　　　　　　　　　 26882(　 13094)
日産証券　　　　　　　　　　　9825(　　9825)
サスケハナ・ホンコン　　　　　9527(　　9527)
バークレイズ証券　　　　　　　8036(　　8036)
JPモルガン証券　　　　　　　　7420(　　6104)
三菱UFJeスマート　　　　　　　7247(　　3275)
マネックス証券　　　　　　　　2408(　　2408)
ゴールドマン証券　　　　　　　2104(　　2104)
ビーオブエー証券　　　　　　　1608(　　1608)
インタラクティブ証券　　　　　1209(　　1209)
フィリップ証券　　　　　　　　1122(　　1122)
みずほ証券　　　　　　　　　　1061(　　1061)
モルガンMUFG証券　　　　　　　 659(　　 639)
BNPパリバ証券　　　　 　　　　 330(　　 330)
大和証券　　　　　　　　　　　 283(　　 283)
野村証券　　　　　　　　　　　 188(　　 188)
HSBC証券　　　　　　　　　　 18072(　　　 0)


◯2026年1月限（特別清算日：1月9日）
　　　　　　　　　　　　　　取引高(　立会内)
ABNクリアリン証券　　 　　　　2542(　　2542)
ソシエテジェネラル証券　　　　 894(　　 894)
SBI証券　　　　　　　 　　　　 805(　　 381)
楽天証券　　　　　　　　　　　 591(　　 237)
マネックス証券　　　　　　　　 106(　　 106)
三菱UFJeスマート　　　　　　　 118(　　　98)
松井証券　　　　　　　　　　　　85(　　　85)
JPモルガン証券　　　　　　　　　66(　　　66)
フィリップ証券　　　　　　　　　52(　　　52)
日産証券　　　　　　　　　　　　36(　　　36)
バークレイズ証券　　　　　　　　14(　　　14)
ゴールドマン証券　　　　　　　　 7(　　　 7)
BNPパリバ証券　　　　 　　　　　 7(　　　 7)
インタラクティブ証券　　　　　　 7(　　　 7)
ドイツ証券　　　　　　　　　　　 2(　　　 2)


◯2026年2月限（特別清算日：2月13日）
　　　　　　　　　　　　　　取引高(　立会内)
SBI証券　　　　　　　 　　　　　52(　　　48)
ソシエテジェネラル証券　　　　　29(　　　29)
ABNクリアリン証券　　 　　　　　22(　　　22)
三菱UFJeスマート　　　　　　　　18(　　　12)
マネックス証券　　　　　　　　　 7(　　　 7)
フィリップ証券　　　　　　　　　 5(　　　 5)
JPモルガン証券　　　　　　　　　 2(　　　 2)
日産証券　　　　　　　　　　　　 2(　　　 2)
楽天証券　　　　　　　　　　　　31(　　　 1)


※数値は夜間の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。

