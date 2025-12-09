「日経225ミニ」手口情報（9日夜間） ABNクリアリン証券取引高トップ、12月限12万2022枚
日本取引所が公表した先物手口情報によると、12月9日の日経225ミニ期近（2025年12月限）の夜間取引（立会内・J-NETの合算）で、取引高トップはＡＢＮクリアリン証券の12万2022枚だった。
◯2025年12月限（特別清算日：12月12日）
取引高( 立会内)
ABNクリアリン証券 122022( 122022)
ソシエテジェネラル証券 56205( 56205)
SBI証券 45119( 17685)
松井証券 15338( 15338)
楽天証券 26882( 13094)
日産証券 9825( 9825)
サスケハナ・ホンコン 9527( 9527)
バークレイズ証券 8036( 8036)
JPモルガン証券 7420( 6104)
三菱UFJeスマート 7247( 3275)
マネックス証券 2408( 2408)
ゴールドマン証券 2104( 2104)
ビーオブエー証券 1608( 1608)
インタラクティブ証券 1209( 1209)
フィリップ証券 1122( 1122)
みずほ証券 1061( 1061)
モルガンMUFG証券 659( 639)
BNPパリバ証券 330( 330)
大和証券 283( 283)
野村証券 188( 188)
HSBC証券 18072( 0)
◯2026年1月限（特別清算日：1月9日）
取引高( 立会内)
ABNクリアリン証券 2542( 2542)
ソシエテジェネラル証券 894( 894)
SBI証券 805( 381)
楽天証券 591( 237)
マネックス証券 106( 106)
三菱UFJeスマート 118( 98)
松井証券 85( 85)
JPモルガン証券 66( 66)
フィリップ証券 52( 52)
日産証券 36( 36)
バークレイズ証券 14( 14)
ゴールドマン証券 7( 7)
BNPパリバ証券 7( 7)
インタラクティブ証券 7( 7)
ドイツ証券 2( 2)
◯2026年2月限（特別清算日：2月13日）
取引高( 立会内)
SBI証券 52( 48)
ソシエテジェネラル証券 29( 29)
ABNクリアリン証券 22( 22)
三菱UFJeスマート 18( 12)
マネックス証券 7( 7)
フィリップ証券 5( 5)
JPモルガン証券 2( 2)
日産証券 2( 2)
楽天証券 31( 1)
※数値は夜間の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース