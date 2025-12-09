「日経225ミニ」手口情報（9日日中） ABNクリアリン証券取引高トップ、12月限13万8531枚
日本取引所が公表した先物手口情報によると、12月9日の日経225ミニ期近（2025年12月限）の日中取引（立会内・J-NETの合算）で、取引高トップはＡＢＮクリアリン証券の13万8531枚だった。
◯2025年12月限（特別清算日：12月12日）
取引高( 立会内)
ABNクリアリン証券 138531( 138531)
ソシエテジェネラル証券 121819( 121819)
バークレイズ証券 38036( 38036)
松井証券 22063( 22063)
SBI証券 49159( 22041)
サスケハナ・ホンコン 20304( 20304)
楽天証券 30692( 16118)
日産証券 14021( 14021)
モルガンMUFG証券 24522( 11432)
JPモルガン証券 5585( 5585)
三菱UFJeスマート 8998( 4910)
BNPパリバ証券 4177( 4177)
野村証券 4085( 3951)
ゴールドマン証券 3197( 3197)
ビーオブエー証券 3080( 3080)
広田証券 3059( 3059)
マネックス証券 2811( 2811)
みずほ証券 2145( 2145)
フィリップ証券 1486( 1486)
インタラクティブ証券 1125( 1125)
シティグループ証券 414( 0)
◯2026年1月限（特別清算日：1月9日）
取引高( 立会内)
ABNクリアリン証券 9218( 4718)
ソシエテジェネラル証券 4855( 4355)
SBI証券 1855( 821)
三菱UFJeスマート 478( 444)
マネックス証券 325( 325)
楽天証券 497( 267)
松井証券 207( 207)
インタラクティブ証券 183( 183)
JPモルガン証券 177( 177)
フィリップ証券 138( 138)
シティグループ証券 70( 70)
日産証券 35( 35)
バークレイズ証券 27( 27)
ゴールドマン証券 12( 12)
BNPパリバ証券 8( 8)
ドイツ証券 3( 3)
岩井コスモ証券 2( 2)
HSBC証券 1000( 0)
◯2026年2月限（特別清算日：2月13日）
取引高( 立会内)
ABNクリアリン証券 97( 97)
ソシエテジェネラル証券 54( 54)
楽天証券 47( 37)
日産証券 30( 30)
SBI証券 30( 24)
三菱UFJeスマート 22( 20)
マネックス証券 15( 15)
JPモルガン証券 13( 13)
フィリップ証券 11( 11)
松井証券 3( 3)
※数値は日中の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース