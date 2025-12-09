「TOPIX先物」手口情報（9日夜間） ソシエテジェネラル証券取引高トップ、12月限2万6412枚
日本取引所が公表した先物手口情報によると、12月9日のTOPIX先物期近（2025年12月限）の夜間取引（立会内・J-NETの合算）で、取引高トップはソシエテＧ証券の2万6412枚だった。
◯2025年12月限（特別清算日：12月12日）
取引高( 立会内)
ソシエテジェネラル証券 26412( 26412)
JPモルガン証券 12937( 9795)
みずほ証券 7851( 7851)
UBS証券 8405( 6405)
ABNクリアリン証券 6251( 6251)
ゴールドマン証券 10112( 5810)
バークレイズ証券 5123( 5123)
HSBC証券 5057( 5057)
野村証券 3974( 3974)
シティグループ証券 3746( 3746)
モルガンMUFG証券 3514( 3514)
ビーオブエー証券 3650( 3126)
BNPパリバ証券 3139( 3051)
日産証券 2079( 2079)
SMBC日興証券 1117( 1117)
SBI証券 1022( 1020)
サスケハナ・ホンコン 341( 341)
ドイツ証券 59( 59)
インタラクティブ証券 50( 50)
三菱UFJeスマート 42( 38)
大和証券 926( 0)
◯2026年3月限（特別清算日：3月13日）
取引高( 立会内)
ソシエテジェネラル証券 23024( 23024)
JPモルガン証券 11143( 8001)
みずほ証券 7844( 7844)
UBS証券 8503( 6503)
ゴールドマン証券 10192( 5890)
HSBC証券 5040( 5040)
野村証券 3914( 3914)
シティグループ証券 3630( 3630)
モルガンMUFG証券 3356( 3356)
バークレイズ証券 3321( 3321)
ABNクリアリン証券 2968( 2968)
BNPパリバ証券 2811( 2723)
ビーオブエー証券 3022( 2498)
日産証券 2079( 2079)
SMBC日興証券 1115( 1115)
SBI証券 1061( 1061)
ドイツ証券 81( 81)
松井証券 39( 39)
インタラクティブ証券 33( 33)
岩井コスモ証券 1( 1)
フィリップ証券 1( 1)
大和証券 2( 0)
※数値は夜間の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース