「TOPIX先物」手口情報（9日日中） ソシエテジェネラル証券取引高トップ、12月限7万6758枚
日本取引所が公表した先物手口情報によると、12月9日のTOPIX先物期近（2025年12月限）の日中取引（立会内・J-NETの合算）で、取引高トップはソシエテＧ証券の7万6758枚だった。
◯2025年12月限（特別清算日：12月12日）
取引高( 立会内)
ソシエテジェネラル証券 76758( 76026)
みずほ証券 61381( 40953)
モルガンMUFG証券 96726( 27896)
バークレイズ証券 27654( 25524)
野村証券 55094( 20146)
JPモルガン証券 46012( 18674)
ゴールドマン証券 91046( 14316)
ABNクリアリン証券 12755( 12280)
ビーオブエー証券 18915( 11866)
大和証券 17100( 8575)
SMBC日興証券 16599( 7498)
SBI証券 9385( 7303)
BNPパリバ証券 8090( 7197)
UBS証券 8536( 5766)
HSBC証券 4954( 4922)
シティグループ証券 22251( 4877)
三菱UFJ証券 6692( 4715)
日産証券 2930( 2930)
サスケハナ・ホンコン 1124( 1124)
広田証券 302( 302)
ドイツ証券 9118( 0)
岡三証券 50( 0)
三菱UFJeスマート 2( 0)
◯2026年3月限（特別清算日：3月13日）
取引高( 立会内)
ソシエテジェネラル証券 70740( 70108)
みずほ証券 56391( 40220)
モルガンMUFG証券 93078( 28515)
バークレイズ証券 25166( 23636)
野村証券 58328( 19993)
JPモルガン証券 42787( 18279)
ゴールドマン証券 91771( 15262)
ビーオブエー証券 18626( 11694)
大和証券 16349( 8146)
SBI証券 9231( 7231)
BNPパリバ証券 7922( 7113)
SMBC日興証券 18676( 7050)
ABNクリアリン証券 6632( 6632)
UBS証券 8363( 5825)
HSBC証券 4944( 4912)
シティグループ証券 21459( 4669)
三菱UFJ証券 6111( 4611)
日産証券 2858( 2858)
岡三証券 131( 131)
ドイツ証券 9177( 59)
※数値は日中の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
