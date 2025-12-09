「日経225先物」手口情報（9日夜間） ABNクリアリン証券取引高トップ、12月限1万673枚
日本取引所が公表した先物手口情報によると、12月9日の日経225先物期近（2025年12月限）の夜間取引（立会内・J-NETの合算）で、取引高トップはＡＢＮクリアリン証券の1万673枚だった。
◯2025年12月限（特別清算日：12月12日）
取引高( 立会内)
ABNクリアリン証券 10673( 10047)
ソシエテジェネラル証券 5487( 4433)
JPモルガン証券 5125( 3611)
モルガンMUFG証券 2585( 2585)
バークレイズ証券 1986( 1986)
HSBC証券 3585( 1885)
ゴールドマン証券 1714( 1694)
野村証券 1229( 1229)
日産証券 1044( 1044)
サスケハナ・ホンコン 909( 909)
UBS証券 747( 747)
SBI証券 1480( 664)
シティグループ証券 845( 645)
松井証券 342( 342)
ビーオブエー証券 519( 327)
三菱UFJeスマート 272( 260)
BNPパリバ証券 266( 241)
三菱UFJ証券 202( 202)
楽天証券 375( 185)
みずほ証券 225( 171)
大和証券 19( 0)
◯2026年3月限（特別清算日：3月13日）
取引高( 立会内)
ABNクリアリン証券 4422( 4422)
モルガンMUFG証券 2421( 2421)
JPモルガン証券 3744( 2230)
ソシエテジェネラル証券 2985( 1985)
ゴールドマン証券 1884( 1884)
HSBC証券 3063( 1863)
シティグループ証券 1990( 1790)
バークレイズ証券 1344( 1344)
日産証券 1228( 1228)
野村証券 1212( 1212)
UBS証券 714( 714)
BNPパリバ証券 243( 239)
SBI証券 248( 206)
三菱UFJ証券 200( 200)
三菱UFJeスマート 199( 191)
みずほ証券 150( 150)
ナティクシス証券 100( 100)
楽天証券 180( 94)
ビーオブエー証券 276( 84)
松井証券 73( 73)
大和証券 14( 0)
※数値は夜間の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース