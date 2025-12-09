「日経225先物」手口情報（9日日中） ソシエテジェネラル証券取引高トップ、12月限1万8712枚
日本取引所が公表した先物手口情報によると、12月9日の日経225先物期近（2025年12月限）の日中取引（立会内・J-NETの合算）で、取引高トップはソシエテＧ証券の1万8712枚だった。
◯2025年12月限（特別清算日：12月12日）
取引高( 立会内)
ソシエテジェネラル証券 18712( 15800)
みずほ証券 28387( 14229)
ABNクリアリン証券 20081( 13984)
野村証券 39113( 9663)
JPモルガン証券 14317( 8414)
バークレイズ証券 8586( 8284)
BNPパリバ証券 14981( 7331)
モルガンMUFG証券 19871( 6547)
ゴールドマン証券 22957( 6442)
三菱UFJ証券 5359( 3379)
SMBC日興証券 7124( 2697)
ビーオブエー証券 2844( 2566)
HSBC証券 20806( 2379)
サスケハナ・ホンコン 2232( 2232)
日産証券 1592( 1592)
UBS証券 2260( 1501)
シティグループ証券 6348( 1246)
SBI証券 1712( 973)
大和証券 4285( 932)
松井証券 763( 763)
楽天証券 122( 0)
ドイツ証券 100( 0)
三菱UFJeスマート 26( 0)
◯2026年3月限（特別清算日：3月13日）
取引高( 立会内)
みずほ証券 22629( 12169)
ソシエテジェネラル証券 12823( 10923)
野村証券 38071( 9213)
JPモルガン証券 13079( 7649)
バークレイズ証券 7455( 7355)
BNPパリバ証券 13482( 7142)
ABNクリアリン証券 10453( 5842)
モルガンMUFG証券 18856( 5638)
ゴールドマン証券 21521( 5237)
SMBC日興証券 7237( 2681)
三菱UFJ証券 3179( 2679)
ビーオブエー証券 2549( 2549)
HSBC証券 18783( 2374)
UBS証券 2826( 2126)
シティグループ証券 7096( 1196)
日産証券 1091( 1091)
大和証券 3963( 937)
SBI証券 846( 682)
ドイツ証券 265( 265)
ナティクシス証券 250( 250)
楽天証券 42( 0)
三菱UFJeスマート 8( 0)
※数値は日中の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース