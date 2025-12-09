誰もいないトイレで毎朝上司と不倫していたら…部長や社員が集まってきて大ピンチ！【作者に聞いた】
フォロワーさんから寄せられる不倫体験談を漫画にし、SNSで発信しているぽん子(@ponko008)さん。不倫をされた側の目線で描かれる漫画は、ときに苦しくなってしまう描写もあるが、最後にはスカッとできるのがぽん子さんの作品の特徴だ。
【漫画】本編を読む
『腹黒な社内不倫カップルに復讐した話』は、ぽん子さんの友人の体験談を元にした描きおろし作品。今回は、誰も来ない改装中のフロアのトイレで毎朝逢瀬を重ねていた課長と後輩。だがトイレのドアを、部長に怒鳴りながら叩かれる…。
■ゲスな実話のトイレ不倫。だけど漫画のネタとしては最高！
課長と後輩にさんざん馬鹿にされ、いいように使われてきた主人公の復讐が、いよいよここからスタートする。今までにない“きゅるん顔”で2人を煽る主人公の表情が印象的だが、ぽん子さんに特に力を入れた点について聞いてみた。
「復讐パートは読者さんが一番『待ってた！』となる部分なので、どうすれば一番スカッとしてもらえるのか、特に意識しました。ご指摘いただいた『きゅるん』は、まさにその“スカッと”を象徴させた場面です！それまで散々やられて泣いていた主人公が、急にかわいい顔で煽り返す…たまらなくスカッとする気がしますよね！『え、今までの子と違う…？』と読者が一瞬で気づくよう、今までない小悪魔的なかわいさにしました！」
「改装中のトイレで不倫」という話は、実際にあったエピソードだと言うから驚きだ。これを初めて聞いた時の率直な気持ちを教えてくれた。
「正直に言うと……『うわぁ……これ漫画にしたら絶対におもしろい！』と思いました(笑)。身近にいたらたまったもんじゃないですけど…。会社で、しかもトイレ…そこで不倫する発想そのものがもう、ゲス中のゲスすぎて、聞いた瞬間に鳥肌が立ちました。しかも現場を押さえやすいし、物証も残りやすいし、漫画的には“悪事のわかりやすさ”として満点なんです。第一声の感想は、『ドン引きと同時に、物語としては最高の燃料きた…！』でした」
主人公が2人を追い詰めるために施した仕掛けとは、どのようなものなのだろう？実話をもとにした漫画を、今後も楽しみにしてほしい。
※記事内に価格表示がある場合、特に注記等がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。
【漫画】本編を読む
『腹黒な社内不倫カップルに復讐した話』は、ぽん子さんの友人の体験談を元にした描きおろし作品。今回は、誰も来ない改装中のフロアのトイレで毎朝逢瀬を重ねていた課長と後輩。だがトイレのドアを、部長に怒鳴りながら叩かれる…。
■ゲスな実話のトイレ不倫。だけど漫画のネタとしては最高！
課長と後輩にさんざん馬鹿にされ、いいように使われてきた主人公の復讐が、いよいよここからスタートする。今までにない“きゅるん顔”で2人を煽る主人公の表情が印象的だが、ぽん子さんに特に力を入れた点について聞いてみた。
「復讐パートは読者さんが一番『待ってた！』となる部分なので、どうすれば一番スカッとしてもらえるのか、特に意識しました。ご指摘いただいた『きゅるん』は、まさにその“スカッと”を象徴させた場面です！それまで散々やられて泣いていた主人公が、急にかわいい顔で煽り返す…たまらなくスカッとする気がしますよね！『え、今までの子と違う…？』と読者が一瞬で気づくよう、今までない小悪魔的なかわいさにしました！」
「改装中のトイレで不倫」という話は、実際にあったエピソードだと言うから驚きだ。これを初めて聞いた時の率直な気持ちを教えてくれた。
「正直に言うと……『うわぁ……これ漫画にしたら絶対におもしろい！』と思いました(笑)。身近にいたらたまったもんじゃないですけど…。会社で、しかもトイレ…そこで不倫する発想そのものがもう、ゲス中のゲスすぎて、聞いた瞬間に鳥肌が立ちました。しかも現場を押さえやすいし、物証も残りやすいし、漫画的には“悪事のわかりやすさ”として満点なんです。第一声の感想は、『ドン引きと同時に、物語としては最高の燃料きた…！』でした」
主人公が2人を追い詰めるために施した仕掛けとは、どのようなものなのだろう？実話をもとにした漫画を、今後も楽しみにしてほしい。
※記事内に価格表示がある場合、特に注記等がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。