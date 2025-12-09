この記事をまとめると ■24年ぶりに復活した6代目プレリュードはSPORTS e:HEVを搭載し大人向けに刷新 ■シビックタイプR譲りのシャシーやS+シフト採用で操縦性と快適性を高水準に両立する ■完成度がとても高いからこそこれからに期待したいポイントを挙げる

往年のデートカーが現代に帰還

いま自動車業界を大いに盛り上げているのが、2023年秋のジャパンモビリティショーでコンセプトカーが初公開され、2025年1月の東京オートサロン2025の「Honda SPORTS プレスカンファレンス」にて2025年秋に発売することを発表。そして2025年9月5日、5代目の終売から約24年ぶりに発売された6代目となる新型ホンダ・プレリュードだろう。価格はシビックタイプRと同じ617万9800円のモノグレードでの登場だ。

音楽用語の「前奏曲」の意味をもつプレリュードの初代は1978年に発売。2代目、3代目は2ドアクーペスタイルのスペシャルティカーであるとともに、昭和の若い男女、女子大生を熱狂させた元祖デートカーとしても一世風靡。当時の若者はいまや中高年。その若き時代のプレリュードを知るヤング・アット・ハートな人たちにとって、まったく新しいコンセプトをもつ新型プレリュードは、懐かしさとともに、大人のデートカーとして大歓迎に違いない。

FF車世界最高峰といわれるシビックタイプRのスポーツシャシーをベースに、ショートホイールベース化された土台の上に構築される新型プレリュードのパワーユニットは、シビックe:HEVモデルと同じSPORTS e:HEV 2リッター直噴エンジンとモーターの組み合わせ。

しかし、プレリュード用に専用セッティングされた前後サスペンション、専用パワーステアリング、ZF製電子制御連続可変ダンパー、ブレンボ製ブレーキキャリパー、235/40R19サイズのコンチネンタル・プレミアムコンタクト6タイヤ、ブレーキング時まで作動するアジャイルハンドリングシステム（回頭性や安定性を高めるシステム）など、スポーツクーペとしてのスペックはなかなかだ。

そして新型プレリュードのハイライトといえるのが、ドライバーに呼応する変速フィールを実現する「Honda S+シフト」を搭載していること。CVTにして8速ATのような変速フィールが新感覚の操る喜びをもたらし、アクティブサウンドコントロールシステムによってスピーカーで増幅されたエンジン音がドライバーの爽快感と高揚感を高め、なおかつ減速時の自動ブリッピング機能までもちあわせているのだから、操る楽しさは格別といっていい。

しかも、乗り心地が素晴らしいのだ。プレリュードに乗って軽井沢へと筆者夫婦でドライブデートを行ったのだが、高速巡行性能、上信越自動車道碓氷軽井沢ICからプリンス通りに至るワインディングロードでの走り、快適性を含め運転席と助手席のサイドサポート（助手席は低く、乗り降りが楽）をわざわざ変えてくれて、ドア内張下の凹みで乗降性を向上させるなどの配慮も見逃せない。シビックタイプRほどのエンジン性能をもたずとも、大人の電動スポーツクーペとして「最高!!」という実感をもてたのも本当だ。

クルマの仕上がりがいいからこそ期待したいポイント

が、ここはもっとこうしてほしい……というポイントもある。まずは価格だ。シビックタイプRのスポーツシャシー、「Honda S+ Shift」などの凝った機能を備えるとしても、内外装のデザインはそのままに、もう少しカジュアルな価格のグレードもあってほしいように思う。

ターゲットは1980年代プレリュードを知るシニア層であり、資力ある大人のスポーツクーペとしてなら600万円オーバーも納得できないでもないが、当時のプレリュードを知らない若者でも、スタイルを含めれば現在ホンダ唯一の純スポーティカーとなった新型プレリュードに憧れる人たちは多数いるはずだからだ。

トランスミッションも、シビックタイプRのスポーツシャシーをもつことから、MTがほしいところ。本来のコンセプトから外れ、シビックタイプRとの差別化がしにくくなる可能性もあるが、マニア向けのMTバージョンがあればさらに新型プレリュードの魅力が広がるような気がする。

そして、実際に駐車場や都会の狭い道、軽井沢の山奥の道などを走って感じたのは、小まわりが利かないこと。最小回転半径はシビックタイプRの5.9mより小さいシビックe:HEVモデルと同じ5.7mとはいえ、全長4520mmのボディサイズから想像するよりは大まわりなのである。とくに狭い駐車場の出し入れは難儀だった。

「Honda S+シフト」のスピーカーから発せられる合成されたエンジン音の高まりや、有段ATのような段付きあるエンジン回転数の変化はなかなかだが、走りの楽しさをさらに高揚させるブリッピング音が、路面にもよるがロードノイズによって控えめに聞こえてくるところも惜しまれる。そもそも疑似音なのだから、音量調節できればうれしいのではないか。

そして、ボディカラーのバリエーションを増やしてほしい。現在はホワイト、グレー、ブラック、レッドの4色のみ。スタイリングに似合うことや車格、価格も勘案したセレクトだろうが、もう少しビビッドな色があってもよさそうだ。

もちろん、シャシー優位な現在の動力性能だから、パワーユニットをよりパワフルなものにしてほしいとも思えるが、そうするといったいいくらになるのかと考えると、このままで十分ともいえそうだ。あくまで大人のスポーツクーペなのだから。それでも、先日袖ケ浦フォレストレースウェイで走らせたが、存分に楽しむことができた。

最後に、1980年代の2代目プレリュードでドライブデートを楽しみつくした世代の筆者としては、2代目プレリュードにあった、運転席側からも助手席をリクライニングできるよう、助手席右側側面のリクライニングレバー（デートカーと呼ばれるゆえんのひとつだろう）の復活を一瞬考えたりもした。だが、いまどき相手の意に反してパタンと助手席を倒したりしたら、即訴えられるリスクもありそうだから、令和の時代にこれは無理というものだろう……。

と、いろいろいいながらも、往復320kmのドライブを快適すぎるほどにこなし、運転を楽しませてくれて、WLTCモード燃費の約88%となる20.7km/Lもの実燃費を発揮してくれたのだから、やっぱり新型プレリュード、いいよね!! である。

ちなみに、新型プレリュードのニューヨークで撮影されたテレビCMに、初代と3代目のプレリュードがこっそり登場しているの、知ってました？