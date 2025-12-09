『ウルトラマン ニュージェネレーション スターズ』来年1月24日スタート 新たなメテオカイジュウのガメドンが登場
円谷プロダクションは、新テレビ番組『ウルトラマン ニュージェネレーション スターズ』を来年1月24日から毎週土曜、午前9時からテレ東系列にて放送開始することを発表した。
【画像】『ウルトラマン ニュージェネレーション スターズ』に登場するメテオカイジュウ ガメドン
『ウルトラマン ニュージェネレーション スターズ』は、最新作『ウルトラマンオメガ』まで続く特撮シリーズ「ニュージェネレーションウルトラマン」から厳選した数々のエピソードを、新たなストーリー展開で紹介する傑作選となる。
ウルトラマンシリーズは2026年に60周年のアニバーサリーイヤーを迎える。その2026年1月24日に「絆をつなぐ」というテーマを掲げて新番組がスタートする。ウルトラマンゼットとウルトラマンジードの軽快な掛け合いのもと、ウルトラヒーローたちの絆の物語を毎週お届けする。
さらに、来年1月17日に最終回を迎えるテレビシリーズ『ウルトラマンオメガ』で活躍したレキネス、トライガロン、ヴァルジェネスに続く第4のメテオカイジュウ「ガメドン」が新登場し、その力をまとった「ウルトラマンオメガ ガメドンアーマー」が見参。先輩ニュージェネレーションウルトラマンたちの活躍を通して、絆をつなぐ物語が展開される。
また、東京ドームシティ プリズムホールで12月26日から開催される『ウルトラヒーローズEXPO 2026 ニューイヤーフェスティバル』ライブステージに“ウルトラマンオメガ ガメドンアーマー”が登場。本編の放送に先駆けてステージで活躍するオメガの新たな姿は必見だ。
■イントロダクション
惑星イアリムで「ウルトラの絆」を学んだウルトラマンゼットが、ウルトラマンゼロからの指令で、ウルトラマンジードとともに新たなミッションへ！
ゼロから指示されたポイントへ向かうゼットとジード…と、そこには謎のエネルギー体が。
手を触れたゼットの頭に、「ガメドン」という言葉、そして「赤いウルトラマン」のイメージが浮かぶのだった。
ゼットとジードがその正体を追う中で、ニュージェネレーションウルトラマンの新たな「ウルトラの絆」がつながれて行く。
次元を超えた絆の物語が今始まる！
■キャラクター
メテオカイジュウ ガメドン：ウルトラマンゼットとウルトラマンジードの目の前に現れ、異空間へと誘うメテオカイジュウ。これまでのウルトラヒーローの戦いを記録しているようだが、それ以外の能力は謎に包まれている。
ウルトラマンオメガ ガメドンアーマー：ウルトラマンゼットが「謎のエネルギー体」に触れた瞬間、頭にイメージが浮かんだ「赤いウルトラマン」。それはウルトラマンオメガがガメドンの力を身に纏った姿！これまでに現れたアーマーと同じく、とてつもない能力を秘めているのだろうか!?
ウルトラマンジード：ウルトラマンゼットがウルトラマンゼロから授けられた、勇者の証である「ニュージェネレーションウルトラマンケープ」と「ニュージェネレーションウルトラマンブローチ」を、ウルトラマンジードもその身にまとい、ゼットとともに新たなミッションへ挑む！
