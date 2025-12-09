XG、最新曲「GALA」が米主要ラジオチャート入り 全米番組での披露にも期待集まる
HIPHOP／R&Bグループ・XGが9月にリリースした最新曲「GALA」が米国主要ラジオチャート『Mediabase Top 40 Radio Airplay Chart』にランクインを果たした。
【写真】髪も丸刈り！激変の最新ショット 胸の切除手術したXGのCOCONA
「GALA」は9月にリリースして以降、国内外でストリーミング、ラジオそしてSNSで数字を伸ばし続けており、ミュージックビデオの再生回数は1900万回を突破。XGが『Mediabase Top 40 Radio Airplay Chart』にランクインするのは、2023年リリースの「LEFT RIGHT」、2024年リリースの「WOKE UP」に続く3度目で、グローバルマーケットにおける存在感を示す結果となった。
また、XGは16日（現地時間）放送のアメリカの人気音楽オーディション番組『The Voice』シーズン28フィナーレへのゲスト出演も決まっており、全米の視聴者が注目する大舞台で「GALA」を披露する予定。同曲の米国内でのさらなる認知拡大が期待される。
初となるフルアルバム『THE CORE - 核』のUS盤が、きょう9日より XGALX OFFICIAL US SHOPおよびUS Storeにて予約受付を開始した。同作には、XGとしてのアイデンティティを象徴する『Regular ver.』、メンバーそれぞれの個性と世界観を表現した『Solo ver.』、そして過去作品でも高い支持を集めてきた『VINYL』など、多彩なバリエーションがラインナップされている。
また、XGALX OFFICIAL US SHOP限定で、同ショップのみで入手可能な特別アートワークを施したフーディーとCDの『Regular ver.』を組み合わせた『FanPack』もきょう9日より予約が開始している。
メンバーのCOCONAがノンバイナリーと胸の切除手術を公表し話題になったXG。グループの今後の動向にも引き続き注目が集まりそうだ。
