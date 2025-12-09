【一覧】プロ野球現役ドラフト 12選手が“新天地”へ 巨人は日本ハムから松浦慶斗を獲得、入れ替わりで菊地大稀が移籍 阪神はヤクルトから濱田太貴を獲得、井上広大がロッテへ 昨季は9人が投手も今季は8人が野手
プロ野球の2025年度の現役ドラフトが9日に行われ、各球団の獲得選手が発表されました。12選手が新天地に移籍します。
巨人は日本ハムから松浦慶斗投手を獲得。2023年に50試合登板の菊地大稀投手が日本ハムに移籍となりました。また阪神はヤクルトから濱田太貴選手を獲得。井上広大選手がロッテに移籍となっています。
昨年は2巡目指名が行われましたが、今年は行われず。また13人中9人が投手でしたが、今年は12人中8人が野手、外野手6人が最多の指名となっています。
【2025年度現役ドラフト結果】※（ポジション、前所属）
＜セ・リーグ＞
巨人 松浦慶斗（投手・日本ハム）
ヤクルト 大道温貴（投手・広島）
DeNA 濱将乃介（外野手・中日）
中日 知野直人（内野手・DeNA）
阪神 濱田太貴（外野手・ヤクルト）
広島 辰見鴻之介（内野手・楽天）
日本ハム 菊地大稀（投手・巨人）
楽天 佐藤直樹（外野手・ソフトバンク）
西武 茶野篤政（外野手・オリックス）
ロッテ 井上広大（外野手・阪神）
オリックス 平沼翔太（外野手・西武）
ソフトバンク 中村稔弥（投手・ロッテ）