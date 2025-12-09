プロ野球の2025年度の現役ドラフトが9日に行われ、各球団の獲得選手が発表されました。12選手が新天地に移籍します。

巨人は日本ハムから松浦慶斗投手を獲得。2023年に50試合登板の菊地大稀投手が日本ハムに移籍となりました。また阪神はヤクルトから濱田太貴選手を獲得。井上広大選手がロッテに移籍となっています。

昨年は2巡目指名が行われましたが、今年は行われず。また13人中9人が投手でしたが、今年は12人中8人が野手、外野手6人が最多の指名となっています。

【2025年度現役ドラフト結果】※（ポジション、前所属）

＜セ・リーグ＞

巨人 松浦慶斗（投手・日本ハム）

ヤクルト 大道温貴（投手・広島）

DeNA 濱将乃介（外野手・中日）

中日 知野直人（内野手・DeNA）

阪神 濱田太貴（外野手・ヤクルト）

広島 辰見鴻之介（内野手・楽天）

＜パ・リーグ＞日本ハム 菊地大稀（投手・巨人）楽天 佐藤直樹（外野手・ソフトバンク）西武 茶野篤政（外野手・オリックス）ロッテ 井上広大（外野手・阪神）オリックス 平沼翔太（外野手・西武）ソフトバンク 中村稔弥（投手・ロッテ）