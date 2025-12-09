松島聡＆橋本将生＆猪俣周杜がLAでダンス修行へ 『timelesz project -REAL-』VOL1のティザー映像が解禁
8人組グループtimeleszが出演し、Netflixで1月9日から世界独占配信する『timelesz project -REAL-』VOL1のティザー映像が解禁された。
映像の冒頭で菊池風磨は、「ここから“timelesz”というグループをどれだけチョイスしてもらえるか。本当のオーディションが始まった」と語り、その言葉には本シリーズで描かれる timeleszの挑戦と覚悟が凝縮されている。
VOL1は全4話。最終審査直後から8人体制となって初めて挑むアリーナツアーの裏側に完全密着。そして、年末のドーム公演を見据えたさらなるスキルアップのため、メンバーは自ら課題を掲げ“武者修行の旅”へと出発。その旅の第一弾として、松島聡、橋本将生、猪俣周杜は日本を飛び出し、ロサンゼルスでのダンス修行を敢行。そこで彼らが目の当たりにしたものとは。
さらに、本編配信に先駆けて17日に発売される「timelesz project -AUDITION- Special Edition『軌跡』」では、8人体制に至るオーディションの未公開映像を、メンバー自身の振り返りによるヴィジュアルコメンタリーとともに収録。審査を行うメンバーとして、候補生として、オーディション当時の苦悩や葛藤を知ることで、現在の挑戦に込められた想いがより深く伝わる内容となっている。
