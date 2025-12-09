Jリーグは9日、J1リーグ・2025シーズンの優秀選手賞36人やベストヤングプレーヤー賞、優秀監督賞、フェアプレー賞各賞、最優秀主審賞・副審賞を発表しました。

優秀選手賞には、J1優勝の鹿島アントラーズから、GK早川友基選手やDF植田直通選手、FW鈴木優磨選手ら5人選出。リーグ2位の柏レイソルからはMF小泉佳穂選手ら鹿島を上回る6人、ルヴァンカップを制したサンフレッチェ広島からもDF荒木隼人選手ら6人、天皇杯を制したFC町田ゼルビアからはFW相馬勇紀選手、望月ヘンリー海輝選手の2人。計36人が名を連ねました。

また、ベストヤングプレーヤー賞はファジアーノ岡山の佐藤龍之介選手が受賞。優秀監督賞は柏のリカルド・ロドリゲス監督が選ばれました。

また最優秀ゴール賞、ベストイレブン、最優秀選手賞(MVP)は12月11日に行われる「2025Jリーグアウォーズ」にて発表されます。

▽2025Jリーグ 各賞受賞者◆ベストヤングプレーヤー賞：佐藤龍之介（岡山）◆得点王：レオ・セアラ（鹿島）◆優勝監督賞：鬼木達（鹿島）◆優秀監督賞：リカルド・ロドリゲス（柏）◆フェアプレー賞 高円宮杯：神戸◆フェアプレー賞：神戸、広島、新潟◆フェアプレー個人賞：前川黛也（神戸）、大迫敬介（広島）、植田直通（鹿島）◆最優秀主審賞：荒木友輔◆最優秀副審賞：三原純