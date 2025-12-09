俳優spi（38）が9日、自身のX（旧ツイッター）を更新。サーブプロモーションに所属することを発表した。

spiは「芸能事務所所属のお知らせ いつも応援してくださる皆様、関係者の皆様へこの度、私、spiは、サーブプロモーションに所属させていただくことになりました」と事務所所属を発表した。

続けて「日頃より温かいご声援をいただき、心より感謝申し上げます。かねてより、俳優として活動していく中で、サーブプロモーションとのご縁をいただき、このたび所属という運びとなりました」と敬意を明かした。

また「サーブプロモーションという素晴らしい環境で、これまで以上に表現力を磨き、皆様に感動や喜びをお届けできるよう、一層精進してまいります。所属にあたりこれまで支えてくださった全ての方々に深く感謝申し上げます。spiとしての活動は新たなフェーズに入りますが、変わらぬご指導ご鞭撻を賜りますよう、心よりお願い申し上げます。今後とも応援よろしくお願いいたします。William Spearman／spi」と意気込みをつづった。

spiは「RENT」「シュレック・ザ・ミュージカル」「刀剣乱舞〜三百年の子守唄〜」「KING OF PRISM−Over the Sunshine!−」等舞台を中心に活躍している他、「ZIPANG OPERA」メンバーとして音楽活動も行っている。