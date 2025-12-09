プロ野球・DeNAは9日に開催された「2025年 現役ドラフト」にて、知野直人選手が中日ドラゴンズへ移籍し、中日ドラゴンズ所属の濱将乃介選手を獲得したことを発表しました。

DeNAは併せてチームを去る知野選手のコメントも発表。「入団してから7年という長い間でしたが、自分がどんなに失敗しようとも、諦めずに熱い声援を送ってくださり、本当に力になりました。ハマスタの声援は日本一の声援だと思っていましたし、本当に毎試合背中を押してくださり、ありがとうございました。僕は足が売りでもあるし、どこでも守れるユーティリティーさも売りなので、中日ではそこを前面にアピールしていきたいです。今後は敵になりますが、ちょっとでも応援してくれるとうれしいです」と感謝の気持ちと意気込みをつづりました。

新たに加入する濱選手は、大阪府出身の25歳の外野手。2022年にドラフト5位で中日に入団し、今季1軍デビューを果たしました。5試合に出場し4打数1安打1打点と、プロ初ヒット初打点を記録しています。ファームでは93試合に出場し74安打を放ち打率.258、24打点の成績を収めています。