『かぐや様は告らせたい』新作アニメSP、大みそか放送で本PV公開 “アニソン界の大型新人”鈴木雅之が5作連続で主題歌
テレビアニメ『かぐや様は告らせたい』の新作テレビスペシャル『かぐや様は告らせたい 大人への階段』の本PV、主題歌、放送・配信情報が解禁された。31日午後10時からTOKYO MXほかにて放送。オープニングテーマは鈴木雅之 feat. 古賀葵の「アブナイキオク」に決定した。
TOKYO MXのほか、31日午後10時にBS11、とちぎテレビ、2026年1月1日午前0時に群馬テレビ、1月2日深夜1時15分にMBS、1月3日深夜2時35分にRKB、1月4日深夜2時にTeNYにて放送される。
同作は、秀才が集う秀知院学園を舞台に、生徒会で出会った副会長・四宮かぐやと生徒会長・白銀御行の恋愛における駆け引きを“頭脳戦”として描く“頭脳戦ラブコメ”。互いに引かれあっているはずだが、プライドが高くて素直になれず、「いかに相手から告白させるか」を考える2人の姿が描かれる。
原作漫画は2015年から『増刊ミラクルジャンプ』で連載がスタートし、16年より『週刊ヤングジャンプ』に移籍して22年に完結。テレビアニメ第1期が19年1月から3月、第2期が20年4月〜6月、第3期が22年4月〜6月に放送。平野紫耀と橋本環奈のW主演で実写映画化もされている。
■鈴木雅之コメント
約3年振りに帰ってきました、“アニソン界の大型新人”鈴木雅之です。
『かぐや様は告らせたい』シリーズには2019年のアニメスタート以来、これで5作連続での主題歌提供となりました。
来年古希を迎えますが、こうやって素晴らしい作品と共に歩んでいけるのは、45年歌い続けてきたことの意味を強く実感しています。
最新作「アブナイキオク」のデュエットパートナーである古賀葵さんとは、「かぐや様」のイベントでも何度かお会いしていましたが、初めてレコーディングの現場を共にした今回、曲で描こうとした世界を理解し入り込んで表現してくれていた姿はさすがの一言でした。3年を経た主人公2人の新たな恋の駆け引きが表現されていると思います。
まずはこの曲を聴いて、年末に放送される新たな恋愛頭脳戦を一緒に楽しみに待ちましょう。
■古賀葵コメント
「かぐや様は告らせたい」第1期からこれまで、オープニング主題歌という形で作品を支え彩り、一緒に歩んでくださった鈴木雅之さんと、まさか今回オープニングを歌わせていただけるなんて！
今も全身が震えています。
大変うれしく光栄なことであると共に、私にとって特別な作品のオープニングだからこそ、いろんな感情が巡っています。
「アブナイキオク」、収録もすごく緊張しましたが今回の作品サブタイトルにもなっている「大人への階段」も意識したり、かぐやたちのこれまでを思い浮かべながら、私にできる精一杯の想いを込めました。
ぜひ、楽曲もたくさん聴いてかぐや様の世界を広げていただけるとうれしいです。
よろしくお願いします。
