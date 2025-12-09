『ESCAPE』桜田ひより＆佐野勇斗、万感のクランクアップ「とても幸せな時間でした」 写真が最終話の“ヒント”に
俳優の桜田ひよりと佐野勇斗（M!LK）がW主演を務める、日本テレビ系水曜ドラマ『ESCAPE それは誘拐のはずだった』（毎週水曜 後10：00）の最終話が、10日に放送される。それに先立って、桜田と佐野がクランクアップを迎えた。
【場面写真】結以（桜田ひより）の頭をなでる大介（佐野勇斗）
本作は、完全オリジナル脚本で描く“予測不能な逃亡劇”。人質の社長令嬢・八神結以（桜田）と誘拐犯・林田大介（佐野）の2人が逃避行を始めたことで、「それは誘拐のはずだった」のサブタイトルが示すように、思わぬ事態に巻き込まれていく。
桜田が演じた結以は、八神製薬社長のひとり娘。誘拐事件をきっかけに父の慶志（北村一輝）から逃走。しかし、その過程で父への誤解の可能性に気づき、向き合う決心をした。佐野が演じた大介は、誘拐犯グループの1人。現実から逃げ続けた人生だったが、逃亡の中で一人前の自動車整備士になる目標を見定め、自首して人生をやり直す決心を固めた。
育った環境も性格もまったく異なる2人が誘拐事件をきっかけに出会い、逃避行の中でたくさんの人との出会いと別れを経験し、影響を与え合う姿を描いてきた本作。「それは誘拐のはずだった」のサブタイトルが示すように、最初は誘拐犯と人質だった2人の関係性は“ハチとリンダ”となり、お互いにかけがえのない存在になった。最後に2人はどこに辿り着くのか。クランクアップの写真では、ハチはエプロン、リンダは黒髪になってスーツを着ている。すべては最終回で明かされる。
【コメント全文】
■桜田ひより
ゴールデン・プライム帯の初主演ということで、始まる前には緊張もありましたが、皆さんと楽しくこの日を迎えられたらいいなとずっと思って撮影をしてきました。初めて私が日本テレビのドラマにレギュラーで出演させていただいた時のことは鮮明に覚えています。当時から一緒にお仕事をしてきた方々や、今までお世話になった方々とも今回またご一緒できて、少しでも自分が成長した姿を感じていただけていたらうれしいです。
そしてこのスタッフ・キャストの皆さんとでしか作り上げることができなかった“ESCAPE”の空気感は私にとって宝物です。今後、役者を続ける上で自分の核となるものが生まれた瞬間がたくさんありました。皆さん本当にありがとうございました！
■佐野勇斗
今回初めてゴールデン・プライム帯で主演を務めさせていただいて、役者を始めて10年くらいになりますが、この日を目標に頑張ってきました。現場で“お芝居ってなんだろう”とずっと考えてきた中、今回すごく自由に芝居をさせてもらえて、“現場行くのが楽しみだな”という日々が続いて、とても幸せな時間でした。何より桜田さんと毎日お芝居するのが楽しくて、今後もお芝居を頑張っていこうと思えるきっかけになりましたし、たぶん自分が役者を辞める時に印象に残っている作品をあげるとしたら“ESCAPE”って言うだろうなというくらいすごく気持ちの入った作品になりました。
このハチとリンダのお芝居がもうできないのは悲しいですが、また皆さんとお会いできるように頑張っていきたいと思います！
【場面写真】結以（桜田ひより）の頭をなでる大介（佐野勇斗）
本作は、完全オリジナル脚本で描く“予測不能な逃亡劇”。人質の社長令嬢・八神結以（桜田）と誘拐犯・林田大介（佐野）の2人が逃避行を始めたことで、「それは誘拐のはずだった」のサブタイトルが示すように、思わぬ事態に巻き込まれていく。
育った環境も性格もまったく異なる2人が誘拐事件をきっかけに出会い、逃避行の中でたくさんの人との出会いと別れを経験し、影響を与え合う姿を描いてきた本作。「それは誘拐のはずだった」のサブタイトルが示すように、最初は誘拐犯と人質だった2人の関係性は“ハチとリンダ”となり、お互いにかけがえのない存在になった。最後に2人はどこに辿り着くのか。クランクアップの写真では、ハチはエプロン、リンダは黒髪になってスーツを着ている。すべては最終回で明かされる。
【コメント全文】
■桜田ひより
ゴールデン・プライム帯の初主演ということで、始まる前には緊張もありましたが、皆さんと楽しくこの日を迎えられたらいいなとずっと思って撮影をしてきました。初めて私が日本テレビのドラマにレギュラーで出演させていただいた時のことは鮮明に覚えています。当時から一緒にお仕事をしてきた方々や、今までお世話になった方々とも今回またご一緒できて、少しでも自分が成長した姿を感じていただけていたらうれしいです。
そしてこのスタッフ・キャストの皆さんとでしか作り上げることができなかった“ESCAPE”の空気感は私にとって宝物です。今後、役者を続ける上で自分の核となるものが生まれた瞬間がたくさんありました。皆さん本当にありがとうございました！
■佐野勇斗
今回初めてゴールデン・プライム帯で主演を務めさせていただいて、役者を始めて10年くらいになりますが、この日を目標に頑張ってきました。現場で“お芝居ってなんだろう”とずっと考えてきた中、今回すごく自由に芝居をさせてもらえて、“現場行くのが楽しみだな”という日々が続いて、とても幸せな時間でした。何より桜田さんと毎日お芝居するのが楽しくて、今後もお芝居を頑張っていこうと思えるきっかけになりましたし、たぶん自分が役者を辞める時に印象に残っている作品をあげるとしたら“ESCAPE”って言うだろうなというくらいすごく気持ちの入った作品になりました。
このハチとリンダのお芝居がもうできないのは悲しいですが、また皆さんとお会いできるように頑張っていきたいと思います！