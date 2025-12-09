2026年のミラノ・コルティナ五輪への出場権を争う、カーリング世界最終予選。男子日本代表(SC軽井沢クラブ)は9日に、第4戦の韓国戦と、第5戦のフィリピン戦に臨みました。

後攻で始まった韓国戦は、第1エンドに2点の先制を許しますが、第5エンドで4点を奪うなど後半で得点を重ね8-5で勝利しました。

続く第5戦のフィリピン戦では、先攻で始まった日本。第2エンドで1点を取られ、続く第3エンドで3点をスチールされ、序盤からリードを許す展開となります。

しかし続く第4エンドで3点を取り返し、3-4と1ポイント差に迫った日本。第6エンドで2点突き放されますが、第7エンドですぐに2点を奪い、5-6と互いに粘りを見せ、相手に流れを渡しません。

すると日本は続く第8エンドで2点をスチール。終盤で7-6と逆転に成功します。ところが第9エンドでフィリピンに2点を奪われ、再逆転。迎えた第10エンドで最低でも1点、ここで勝利を決めるなら2点が必要な日本は、ハウス内にストーンを集めますが、ラストショットでNo.1を取れず、1点のスチールを許し7-9で敗れました。

最終予選には8チームが出場し、総当たりの予選リーグが行われ、上位1〜3位のチームが決定戦に駒を進めます。決定戦では、まず予選リーグにおける1位と2位のチームが対戦(第1戦)し、勝者に出場枠の1つ目が与えられます。

一方、第1戦の敗者は、次に予選リーグ3位と対戦(第2戦)。こちらの勝者が2つ目(最後)の出場枠を獲得するレギュレーションとなっています。

中国はこの日、ニュージーランドに7-2で勝利、続く韓国にも9-3で連勝を飾り、この予選リーグ5戦無敗で決定戦進出を決めました。

日本はフィリピンに敗れ3勝2敗とし、オランダとフィリピンと並び3位タイとなりました。自力で決定戦進出を決めるためにも、残り2試合は勝利したいところ。今後も各国の勝敗の行方に注目です。

▽日本の日程結果

【予選リーグ】

第1戦●2-5アメリカ

第2戦○7-5オランダ

第3戦○10-7ポーランド

第4戦○8-5韓国

第5戦●7-9フィリピン

第6戦 ニュージーランド

第7戦 中国

▽9日結果〈第4戦〉日本 8-5 韓国アメリカ 7-4 ポーランド中国 7-2 ニュージーランドオランダ 10-4 フィリピン〈第5戦〉アメリカ 6-5 ニュージーランドフィリピン 9-7 日本オランダ 9-2 ポーランド中国 9-3 韓国