グラビアアイドルの睫鄂娠（22）が9日、自身のインスタグラムを更新。雑誌や写真集の水着ショットなどを投稿した。

「週刊プレイボーイ見たよね！？」と呼びかけ、「マネージャーのまいさんがたくさん写真撮ってくれたのでオフショもたくさん載せてくよ〜！」と胸元を大きく露出した白地に花柄のトップス姿を公開。ロングワンピースのパーカ姿で、洋菓子などの食品メーカー不二家のキャラクター「ペコちゃん」の隣で舌をペロリと出したポーズも披露した。

別の投稿では「12／8発売の週刊プレイボーイ初表紙巻頭で登場しています！ とにかく福岡グルメたくさん食べたロケでした デジタル写真集『恋の温度が1℃上がった瞬間』も同日発売です！ 絶対チェックしてね！！」と伝え、プールサイドでの上が茶色で下が青のバンドゥビキニ水着ショットや、髪をかき上げるポースでの黒ビキニ水着ショットをアップ。さらに表紙を飾った赤やピンクのひもビキニ水着姿も加えた。

ファンやフォロワーからも「超絶スイカップ」「でっっか」「たまらないボディ」「すごいダイナマイトボディ」「理想的な肉感、、」「ロリ可愛いお顔」「かわいさがエグい」「あまりにもいい…」「もう…エロ過ぎです」「谷間が深く長い」「失神しそう」などのコメントが寄せられた。

睫遒脇別攜出身で、今年3月に芸能界＆グラビアデビュー。TikTokなどでも人気。趣味は筋トレ、音楽鑑賞、ショッピング。特技は柔軟、剣道、バレエ、つまようじをえくぼに挟むこと。好きな食べ物はイチゴ。