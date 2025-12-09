2024年1月30日の記事を編集して再掲載しています。

通り抜けたらどっかにワープできそう。

遊園地でお馴染みの観覧車は、自転車の車輪のように中心の軸からスポークが伸びて、ゴンドラが360度回転するというものですよね。

ですが最新の建築技術では、真ん中がすっからかんで外周だけの、まるで指輪のような観覧車を作ることが可能になるようです。

巨大な指輪みたいな観覧車

オランダの建築事務所UNStudioが考案したのは、ふたつのリングが角度をズラして交差したような観覧車。場所は韓国にあるワールドカップパークで、ソウル市の観光プロジェクト「漢江と千の夕日」の一環で作られます。

高さ180mのリングには64基のゴンドラがブラ下がり、内側と外側を「メビウスの輪」のような軌道で昇降します。なんとゴンドラは20人〜25人が乗れる大きなもので、同時に1,400人以上が楽しめるのだそうです。

Image: UNStudio

着工は2025年で、完成はそのたった3年後の2028年だそうな。リングの下は地上40mまで、多目的ホールや商業施設になるとのこと。1日中ここで遊べそうですね。

高所恐怖症の人にはキビしいか？

たとえばドバイのSF系建築と似た感じで、夢のあるデザインですよね。だけど内周を回る時、頂点から真下を見たら怖いだろうなぁ。

Source: UNStudio (1, 2) via NEW ATLAS, designboom, dezeen