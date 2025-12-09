「ゼンレスゾーンゼロ」の日本初公式音楽イベント「Signal Lost DJ Live」が2026年3月9日・10日開催決定
HoYoverseのアクションRPG「ゼンレスゾーンゼロ」としての日本初となる公式音楽イベント「Signal Lost DJ Live」が、2026年3月9日・10日の2日間、豊洲PITにて開催されることが決定した。
本イベントは、ゲームの世界観を再現する個性的で先鋭的なサウンドを、ライブ空間で体験できる“音の没入型イベント”。作品の音楽において代表的な存在であるOfficial DJ「乙」さんが2日間にわたり出演し、国内でも人気のDJ・シンガー陣が特別ライブを披露する。なお、チケット発売日は2026年1月中旬に発表予定。最新情報は、公式SNSおよびイベント特設サイトにて公開される。
「ゼンレスゾーンゼロ」は、HoYoverse が贈る都市ファンタジーアクションRPG。近未来風の都市「新エリー都」を舞台に、スタイリッシュな戦闘、個性豊かなキャラクター群、高品質な音楽とムービー演出が楽しめる。【コメント】
美的表現は常に「ゼンレスゾーンゼロ」の核心的な魅力の一つであり、音楽パフォーマンスはその中でも非常に重要な要素となっています。「ゼンレスゾーンゼロ」は“zero in all out”というブランド精神をもとに、音楽表現においても、常に新しさを追求しています。その精神のもとに、今回、初めてライブハウス形式でのパフォーマンスに挑戦します。
このイベントを通じて、「ゼンレスゾーンゼロ」の音楽への愛情とこだわりをプレーヤーの皆さんに届けていきます。この貴重な体験を、プレーヤーの皆さんに是非会場で楽しんでいただき、さらにゲームも思いきり楽しんでいただけたら嬉しいです。
「Signal Lost DJ Live」開催概要
開催日：2026年3月9日（月）/ 3月10日（火）
時間：後日発表
会場：豊洲PIT
料金：1月中旬チケット発売開始
主催：TRIBALCON.
協力：HoYoverse
ラインナップ
※出演者は追加・変更の可能性があります。
DAY1：2026年3月9日（月）
Official DJ：乙
Guest DJ：REDALiCE / DJ Myosuke / t+pazolite
Guest Singer：Mes / and more
※敬称略
DAY2：2026年3月10日
Official DJ：乙
Guest DJ：八王子P / DE DE MOUSE / rinahamu
Guest Singer：Mes / and more
※敬称略
