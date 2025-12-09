【音楽イベント「Signal Lost DJ Live」】 開催日：2026年3月9日・10日 場所：豊洲PIT

HoYoverseのアクションRPG「ゼンレスゾーンゼロ」としての日本初となる公式音楽イベント「Signal Lost DJ Live」が、2026年3月9日・10日の2日間、豊洲PITにて開催されることが決定した。

本イベントは、ゲームの世界観を再現する個性的で先鋭的なサウンドを、ライブ空間で体験できる“音の没入型イベント”。作品の音楽において代表的な存在であるOfficial DJ「乙」さんが2日間にわたり出演し、国内でも人気のDJ・シンガー陣が特別ライブを披露する。なお、チケット発売日は2026年1月中旬に発表予定。最新情報は、公式SNSおよびイベント特設サイトにて公開される。

「ゼンレスゾーンゼロ」は、HoYoverse が贈る都市ファンタジーアクションRPG。近未来風の都市「新エリー都」を舞台に、スタイリッシュな戦闘、個性豊かなキャラクター群、高品質な音楽とムービー演出が楽しめる。

【コメント】

美的表現は常に「ゼンレスゾーンゼロ」の核心的な魅力の一つであり、音楽パフォーマンスはその中でも非常に重要な要素となっています。「ゼンレスゾーンゼロ」は“zero in all out”というブランド精神をもとに、音楽表現においても、常に新しさを追求しています。その精神のもとに、今回、初めてライブハウス形式でのパフォーマンスに挑戦します。

このイベントを通じて、「ゼンレスゾーンゼロ」の音楽への愛情とこだわりをプレーヤーの皆さんに届けていきます。この貴重な体験を、プレーヤーの皆さんに是非会場で楽しんでいただき、さらにゲームも思いきり楽しんでいただけたら嬉しいです。

「Signal Lost DJ Live」開催概要

開催日：2026年3月9日（月）/ 3月10日（火）

時間：後日発表

会場：豊洲PIT

料金：1月中旬チケット発売開始

主催：TRIBALCON.

協力：HoYoverse

ラインナップ

※出演者は追加・変更の可能性があります。

DAY1：2026年3月9日（月）

Official DJ：乙

Guest DJ：REDALiCE / DJ Myosuke / t+pazolite

Guest Singer：Mes / and more

※敬称略

DAY2：2026年3月10日

Official DJ：乙

Guest DJ：八王子P / DE DE MOUSE / rinahamu

Guest Singer：Mes / and more

※敬称略

(C) COGNOSPHERE. All Rights Reserved.