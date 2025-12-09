パリ五輪柔道女子48キロ級で金の角田夏実

2024年のパリ五輪柔道女子48キロ級で金メダルを獲得した角田夏実（SBC湘南美容クリニック）が、現役引退の報道に驚くファンに“謝罪”する事態となっている。7日に一線を退く意向と報じられたのに対し、自身のインスタグラムを通じて思いを伝えた。

角田は9日「いつも応援してくださっている皆さまへ」と題した投稿を行った。「この度の報道により、皆さまを驚かせてしまったことお詫び申し上げます」として、引退報道に驚いたファンへのメッセージとなっている。

続けて「会社や監督と何度も相談を重ねており、最終的な決断にはまだ至っておりません」と、まだ決まったことはないとした。

さらに「本来であれば、これまで応援してくださった皆さまに対して、私の言葉で直接お伝えする場を設け、最初の一言を自分の口からお届けする予定でしたが、報道が先行し、言葉になり切れていない想いが異なる形で拡散してしまったことを大変残念に感じております」と思いを伝えた。

投稿は「これまで積み重ねてきた競技人生、支えてくださった多くの方々への感謝、そしてこれからの人生をどのように歩んでいくのか。そうした一つひとつに向き合いながら、正式に決断ができました際には、改めて公式の場で、私自身の言葉でしっかりとご説明させていただきます」と結ばれており、今後の動向も注目される。

角田は2021年から23年にかけて、世界選手権の女子48キロ級を3連覇。パリ五輪では同級の金メダルのほかに、混合団体にも出場し日本の銀メダルに貢献している。



