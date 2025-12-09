アップルの次期スマートフォン「iPhone 17e」ではディスプレイのデザインが進化することを、海外メディアが報告しています。

↑次はどう変わる？

韓国メディアのThe Elecによれば、iPhone 17eは、現行モデル「iPhone 16e」で使用されている「iPhone 14」ベースの有機ELディスプレイを搭載するとのこと。しかし、そのベゼル（外枠）はより薄くなると言います。

今回のレポートは、iPhone 17eに最新のノッチ形状「ダイナミックアイランド」が採用されるかどうかには触れていません。iPhone 17eのパネルは大部分を中国BOEが生産し、残りをサムスンディスプレイとLGディスプレイが供給する模様です。

現状では、iPhone 17eでベゼルが薄くなるという信憑性は高そう。その理由は、ディスプレイパネル自体を変更することなく、本体のフレームなどの変更によりベゼルを薄くすることができるからです。つまり、製造コストを大きく上げずに、デザインを目に見える形で改善できるのです。

しかしその一方、ダイナミックアイランドの実装はより困難です。新たにダイナミックアイランドを搭載するには、「TrueDepthカメラ」のレイアウト変更やセンサー配置の見直しなどが必要です。

登場が近づき、期待が高まりつつあるiPhone 17e。薄いベゼルは歓迎ですが、ダイナミックアイランドの搭載が見送られると少しガッカリしてしまいそうです。

Source: The Elec via MacRumors

The post 薄いベゼルかダイナミックアイランド、次期iPhone 17eでほしいのはどっち？ appeared first on GetNavi web ゲットナビ.