大人は「ロングブーツ」どう履く？【ROPÉ PICNIC】参考にしたい♡「おしゃれコーデ」

足元から冬ムードを盛り上げてくれるブーツ。大人女性がこれから買うなら、今季のトレンドであるロングブーツが正解かも。レッグラインを美しく演出するロングブーツは、甘めの洋服と合わせても大人顔に引き寄せてくれそう。そこで今回は、【ROPÉ PICNIC（ロペピクニック）】のブーツを使った最旬コーデをピックアップ。今シーズンは存在感のあるロングブーツで、ワンランク上の着こなしを目指して。

ショート丈のボトムスを大人ムードにシフト

【ROPÉ PICNIC】「バックスリットロングブーツ」\8,789（税込）

ショート丈のパンツは幼く見えそうで不安……。そんな大人女性は、クールなロングブーツを投入して大人っぽく仕上げて。高級感のあるレザー調の素材で、足元から上品さをまとえそうです。引き締め効果が期待できる黒のブーツは、コーデにメリハリをつけたいときにもぴったり。デニム調のシャツでトレンド要素を取り入れると、こなれ感も上品さも備わった最旬ルックに。

カジュアルにもOK！ シンプルな黒ブーツ

無駄のないシンプルなデザインのロングブーツは、きれいめにもカジュアルにも振りやすいのが嬉しいポイント。リラックス感のあるニットジャンスカも、足元に黒のブーツを投入すればグンと大人っぽい雰囲気に。インナーにはフード付きのシャツを合わせて、可愛らしい顔まわりを演出。ブラウンと黒のシックな配色でまとめると、カジュアルながらも洗練された印象のコーデに仕上がります。

writer：Emika.M