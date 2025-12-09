ラブラブ！ ティモシー・シャラメ＆カイリー・ジェンナー、鮮やかオレンジのペアルックで登場
前年度のアワードシーズン中、各授賞式でラブラブ2ショットを披露していたティモシー・シャラメとカイリー・ジェンナー。このところは鳴りを潜めていたが、このほどゴールデン・グローブ賞候補入りが発表された『マーティ・シュプリーム 世界をつかめ』のプレミアに、鮮やかなオレンジのペアルックで登場した。
【写真】頬を寄せて・・手つなぎも ティモシー＆カイリーのいちゃいちゃレッドカーペット
JustJaredによると、現地時間12月8日にロサンゼルスで開催された『マーティ・シュプリーム 世界をつかめ』のプレミアに、ティモシーとカイリーがそろって来場。それぞれクロムハーツによるオレンジの衣装に身を包んだカップルコーデを披露した。
ティモシーはレザー調のスーツとシャツ、ブーツを鮮やかなオレンジで統一し、卓球のラケットの形をした黒いバッグをコーデ。一方のカイリーは、胸元のカットアウトが大胆なドレスにネイルをオレンジを合わせ、クロスモチーフのステイトメントネックレスとブレスレットで輝きを添えた。
2人は2023年頃から交際しているとみられる。ティモシーは日本でも今年2月に公開された『名もなき者／A COMPLETE UNKNOWN』（2024）で、伝説のミュージシャン、ボブ・ディランに扮し、アワードシーズンで大きな注目を集めた。その間、カイリーはアカデミー賞やゴールデン・グローブ賞、英国アカデミー賞などに同席し、ティモシーをサポート。会場内でキスを撮られるなど親密な様子をキャッチされていた。
今年5月にローマで開催されたダヴィッド・ディ・ドナテッロ賞の授賞式ではレッドカーペットデビューを果たすなど、順調交際が伝えられる一方で、最近は2ショットを目撃されていなかったことから、一部では破局説も浮上していた。
ティモシーはジョシュ・サフディ監督による『マーティ・シュプリーム 世界をつかめ』で再びアワードシーズンを賑わせており、本年度の授賞式でもカイリーとの2ショットを期待できそうだ。
