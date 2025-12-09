若者たちの間に広がる“薬物”の魔の手。手を染めないためにできることはー。

【写真を見る】誘惑はSNSなど身近な所に… 名古屋市内の高校で違法薬物の危険性訴える講演会 愛知県警が薬物関連で検挙した少年少女は10月末までに104人 去年より31人増

（愛知PFS協会 星野智生代表）

「薬物で夢も、家族との関係も、進路も奪われる可能性がある」

こう話すのは名古屋・栄の夜の街などを定期的にパトロールし、若者の居場所づくりに取り組む、愛知PFS協会の星野智生代表です。

「相談できる場所があるだけで被害防げる」

星野さんは12月8日、名古屋市中区の「名古屋たちばな高校」で、違法薬物や市販薬のオーバードーズの危険性を呼びかける講演を行いました。薬物の誘惑はSNSなど身近なところに広がっていると注意喚起した上で、「若者が薬物に頼ってしまうのは孤立・不安・居場所の欠如が原因と考えていて、相談できる場所があるだけで被害が防げる」と話しました。



（講演を聞いた高校2年生）

「身近な所で危険な薬物があるのだと知った。自分もいつ被害に遭うか分からない。非常に怖い」

愛知県警がことし、違法薬物に関する法律で検挙した少年少女の数は、10月末までに104人で、去年より31人増えています。