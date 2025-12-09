±Ç²è¡ØÁÇÅ¨¤¹¤®¤ÆÁÇÅ¨¤¹¤®¤ÆÁÇÅ¨¤¹¤®¤ë¡ÙÂç²Ï¸¶·Ã´ÆÆÄ¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¡ÖÈá¤·¤¤µ¤»ý¤Á¤òÊú¤¨¤Æ¤¤¤ë»þ¤â¡¢Æ±»þ¤ËÁÇÅ¨¤Ê¤³¤È¤¬µ¯¤¤Æ¤¤¤ë¡×
²£¹ÂÀéºÐ¤È¸òºÝ¤·¤Æ¤¤¤¿½ÕÅÄË¾¤Ï¡¢¤¢¤ëÆü¡¢²£¹Â¤¬¼«Ê¬¤Ç¤Ï¤Ê¤¤ÊÌ¤Î½÷À¤È·ëº§¤¹¤ë¤³¤È¤òÃÎ¤ë¡£·ëº§¼°¤ÎÅöÆü¡¢½ÕÅÄ¤Ï¼°¤Ë¾è¤ê¹þ¤ó¤Ç¤½¤Î¾ì¤«¤éÁö¤êµî¤ë¡£¼°¾ì¤«¤éÆ¨Áö¤¹¤ëÆ»Ãæ¤Ç¡¢¥«¥¹¥Æ¥é¤ò¾è¤»¤¿¥Ð¥¤¥¯¤È¤Î¾×ÆÍ»ö¸Î¤ËÁø¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿½ÕÅÄ¡£ÉÂ¼¼¤ÇÌÜ¤ò³Ð¤Þ¤¹¤È¡¢¤½¤³¤Ë¤Ï²£¹Â¤Î»Ñ¤ò¤·¤¿¡É¥«¥¹¥Æ¥é¡É¤òÌ¾¾è¤ëÃË¤¬¤¤¤¿¡Ä¡Ä¡£
¥Ý¥ì¥Ý¥ìÅìÃæÌî¤Ç¤Î¾å±Ç¤òÈéÀÚ¤ê¤Ë¡¢Á´¹ñ¤Ç½ç¼¡¸ø³«Ãæ¤Î¡ØÁÇÅ¨¤¹¤®¤ÆÁÇÅ¨¤¹¤®¤ÆÁÇÅ¨¤¹¤®¤ë¡Ù¡£¤³¤ì¤Þ¤ÇÍÍ¡¹¤Ê¹ñÆâ±Ç²èº×¤ÇÃíÌÜ¤ò½¸¤á¡¢¿Í¡¹¤¬Æâ¤ËÈë¤á¤ëÎø¿´¤äÀ¸¤¤Å¤é¤µ¤Ê¤É¡¢´ÊÃ±¤Ê¸ÀÍÕ¤Ç¤ÏÉ½¸½¤·ÀÚ¤ë¤³¤È¤Î¤Ç¤¤Ê¤¤Ê£»¨¤Ê´¶¾ð¤òµÅ¤¤¼è¤ê¡¢ÆÈ¼«¤Î»ëÅÀ¤ä¸À¸ì´¶³Ð¤Ç±Ç²è¤Ø¤È¾º²Ú¤·¤Æ¤¤¿Âç²Ï¸¶·Ã´ÆÆÄ¤Ë¤ªÏÃ¤ò»Ç¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
--ËÜºî¤ÎÃåÁÛ¤òÆÀ¤¿¤¤Ã¤«¤±¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡ØÁÇÅ¨¤¹¤®¤ÆÁÇÅ¨¤¹¤®¤ÆÁÇÅ¨¤¹¤®¤ë¡Ù¤È¤¤¤¦¥¿¥¤¥È¥ë¤Ë¤âÉ³¤Å¤¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¼«Ê¬¤¬´¶½ýÅª¤ËÀ¸¤¤Æ¤¤¤ë¤¦¤Á¤ËÌÜ¤ÎÁ°¤ÇÁÇÅ¨¤Ê¤³¤È¤¬ÄÌ¤ê²á¤®¤Æ¤¤¤¯¼Â´¶¤¬¤¢¤ë½Ö´Ö¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡£Èá¤·¤¤µ¤»ý¤Á¤òÊú¤¨¤Æ¤¤¤ë»þ¤â¡¢Æ±»þ¤ËÁÇÅ¨¤Ê¤³¤È¤¬µ¯¤¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ò±Ç²è¤È¤·¤Æ½ñ¤Î±¤á¤Æ¤ª¤¤¿¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£
--¸ÄÀ°î¤ì¤ë¥¥ã¥¹¥Æ¥£¥ó¥°¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡£¤ß¤Ê¤µ¤óÀè¤Ë·è¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¤«¡©¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤Ê¤É¤â¹Ô¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
¤â¤È¤â¤ÈÅö¤Æ½ñ¤¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤âÂ¿¤¤ºîÉÊ¤Ê¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤â¹Ô¤¤¤Þ¤·¤¿¡£²áµîºîÉÊ¤Ë½Ð±é¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤ëÇÐÍ¥¤ÎÊý¤ä¡¢»ä¼«¿È¤¬±Ç²è¤ä¥É¥é¥Þ¤Ç¶¦±é¤·¤¿Êý¤Ê¤É¤¬·è¤áÂÇ¤Á¤Ç¡¢¤½¤ÎÊý¤¬¤É¤¦¤¤¤¦Ìò¤ò¤ä¤Ã¤¿¤éÌÌÇò¤¤¤«¡¢µÓËÜ¤ò½ñ¤¤¤Æ¤¤¤¯Ãæ¤Ç¹Í¤¨¤Æ¤¤¤¿ÉôÊ¬¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
--¥»¥ê¥Õ¤Î¸À¤¤Êý¤ä¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤¬¤È¤Æ¤âÆÈÆÃ¤ÇÁÇÅ¨¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢µÓËÜ¤Ë¤É¤ÎÍÍ¤ËÍî¤È¤·¹þ¤ó¤Ç¤¤¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
¼ÂºÝ¤Ë¸ÀÍÕ¤ÇÈ¯¤·¤Æ¥»¥ê¥Õ¤ò½ñ¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£»£±Æ¤ËÆþ¤ëÁ°¤Ë¤â2ÅÙ¤Û¤ÉÆÉ¤ß¹ç¤ï¤»¤ò¤·¤Æ¡¢¤½¤Î¤È¤¤Ë¥¥ã¥¹¥È¤ÎÊý¤¬¤É¤Î¤è¤¦¤Ë¥»¥ê¥Õ¤òÏÃ¤¹¤Î¤«³ÎÇ§¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÎºîÉÊ¤Ç¤Ï¡¢¼«Ê¬¤Î¥¤¥á¡¼¥¸ÄÌ¤ê¤ÎÀ¼²»¤ÇÃý¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤»×¤¤¤¬¶¯¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¥¤¥á¡¼¥¸¤Ë¸Ç¤Þ¤ê¤¹¤®¤Ê¤¤Ë¤«¤µ¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ë¤³¤³¿ôÇ¯¤Çµ¤¤¬ÉÕ¤¤¤¿¤Î¤Çº£²ó¤Ï¥¥ã¥¹¥È¤ÎÊý¤Î±éµ»¤òÀ¸¤«¤·¤Ê¤¬¤é»£±Æ¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
--¥¤¥á¡¼¥¸¤ò±ÇÁü²½¤¹¤ëºÝ¤Ë¡¢Æñ¤·¤«¤Ã¤¿ÉôÊ¬¤ä¡¢µÕ¤ËÁÛÁü°Ê¾å¤Î¤â¤Î¤¬¤Ç¤¤¿ÉôÊ¬¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡©
·ëº§¼°¾ì¤Ç¡¢½¸¹ç¼Ì¿¿¤Î»£±ÆÃæ¤Ë¼ç¿Í¸ø¤¬ÍðÆþ¤¹¤ë¥·¡¼¥ó¤Ç¤Ï¡¢¼«Ê¬¤¬ÁÛÁü¤·¤Æ¤¤¤¿°Ê¾å¤Î¤â¤Î¤¬»£¤ì¤¿¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤¢¤Î¥·¡¼¥ó¤Ï½Ð±é¼Ô¤¬20¿Í°Ê¾å¤¤¤Æ¡¢¤ß¤Ê¤µ¤ó¤Î±éµ»¤¬¤½¤ì¤¾¤ì¤¹¤Ù¤Æ¥Þ¥Ã¥Á¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤·¡¢¥¨¥¥¹¥È¥é¤ÎÊý¤â´Þ¤á¤ÆÈó¾ï¤ËÁÇÅ¨¤Ç¤·¤¿¡£Æñ¤·¤«¤Ã¤¿ÉôÊ¬¤Ï¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤Ã¤Æ¡¢ÆÃ¼ì¸ú²Ì¤ò»È¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥·¡¼¥ó¤¬¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£ÉáÄÌ¤ÎÀ¸³è¤Ç¤Ïµ¯¤³¤é¤Ê¤¤¸½¾Ý¤ò¿ÍÎÏ¤ÇÉ½¸½¤·¤è¤¦¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¿ÍÎÏ¤Ë¤Ï¸Â¤ê¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡Ä¡Ä¡Ê¾Ð¡Ë¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤ÎÊý¤È¹Í¤¨¤Ê¤¬¤é¿Ê¤á¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
--¥«¥¹¥Æ¥éÌò¤Î¸ª¤Ë¥«¥¹¥Æ¥é¤¬¾è¤Ã¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬°õ¾ÝÅª¤Ç¤·¤¿¡£¤É¤Î¤è¤¦¤Ë¾è¤»¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
°áÁõ¤ÎÃæ¤Ë»ÑÀª¶ºÀµ¥Ù¥ë¥È¤ò»Å¹þ¤ó¤Ç¤¤¤Æ¡¢¥Ù¥ë¥È¤È¥«¥¹¥Æ¥é¤Ë¼§ÀÐ¤ò¤Ä¤±¤ÆÁõÃå¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¤Î¸ª¤ÎÉôÊ¬¤òºï¤Ã¤¿¤ê¤â¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤¢¤Î¥«¥¹¥Æ¥é¼«ÂÎ¤ÏÏ¹¡Ê¥í¥¦¡Ë¤Ç¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢Íî¤Á¤Æ¤âÌäÂê¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡Ê¾Ð¡Ë¡£Á´Â®ÎÏ¤ÇÁö¤ë¥·¡¼¥ó¤À¤±¤Ï¥«¥¹¥Æ¥é¤¬Íî¤Á¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¡¢²¿ÅÙ¤â»£¤êÄ¾¤·¤¿µ²±¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
--¼ÂºÝ¤Ë¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÊý¤¬¤³¤Î±Ç²è¤ò¤´Í÷¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£È¿¶Á¤ò¤É¤¦´¶¤¸¤Æ¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤¤¤Þ¤¹¤«¡©
°Õ³°¤ÈÎäÀÅ¤Ë¼õ¤±»ß¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Âçºå¥¢¥¸¥¢¥ó±Ç²èº×¤Ç¤Î´¶ÁÛ¤ä¡¢ºîÉÊ¤ò¤Ò¤ÈÂÀè¤Ë¤´Í÷¤¤¤¿¤À¤¤¤¿Êý¤«¤é¤Î¿äÁ¦¥³¥á¥ó¥È¡¢·à¾ì¤ÎÊý¤«¤é¤Î´¶ÁÛ¤Ê¤É¤òÄÌ¤·¤Æ¡¢¼«Ê¬¤¬¤³¤Î±Ç²è¤ËÂ÷¤·¤¿ÁÛ¤¤¤ß¤¿¤¤¤Ê¤â¤Î¤¬¤Á¤ã¤ó¤ÈÆÏ¤¤¤Æ¤¤¤ë¤ó¤À¤Ê¤È´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£
--¼¡²óºî¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢ËÜºî¤Ç¤Î·Ð¸³¤òº£¸å¤É¤¦³è¤«¤µ¤ì¤Þ¤¹¤«¡©
¸ÀÍÕ¤òËÂ¤¤¤Ç±Ç²è¤ò¤Ä¤¯¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï°ú¤Â³¤¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£¤½¤ì¤Ë²Ã¤¨¤Æ¡¢¤â¤¦¾¯¤·¥«¥á¥é¤ÎÆ°¤¤Ê¤É¤Ë¤è¤ê´Ø¿´¤ò¤â¤Ã¤ÆÄ©¤ß¤¿¤¤¤Ê¤È¡£¼¡ºî¤Ç¤â¿§¡¹¤Ê¤³¤È¤ËÄ©Àï¤·¤¿¤¤¤Ç¤¹¤·¡¢¾¯¤Ê¤¤ÅÐ¾ì¿ÍÊª¤Î¤ß¤ÇµÓËÜ¤ò½ñ¤¤¤Æ¤ß¤¿¤¤¤È¤â»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ØÁÇÅ¨¤¹¤®¤ÆÁÇÅ¨¤¹¤®¤ÆÁÇÅ¨¤¹¤®¤ë¡Ù
Á´¹ñ½ç¼¡¾å±ÇÃæ
